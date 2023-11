Video: un patrullero atropelló y mató a un nene de 9 años en Villa Fiorito

El hecho ocurrió el sábado por la noche cuando una moto chocó contra el lateral del paturllero que venía por la calle Necol. Según fuentes a Infobae, aseguraron que “la moto venía a velocidad y el patrullero, que andaba por calle de tierra, se adelantó para agarrar el asfalto”.

Fue entonces cuando los vecinos lo rodearon para defender a quienes habían chocado, los efectivos quisieron escapar e hicieron marcha atrás, pero esa imprudencia llevó a que impacte con la moto en la que viajaban Tomás Yedro y Felipe, el niño fallecido.

Los vecinos se desesperaron al ver la situación y comenzaron a los gritos para alertarlos. El titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº10 especializada en Delitos Culposos, Carlos Patricio Pérsico, y agentes de Gendarmería Nacional se trasladaron a analizar la escena.

- Un patrullero chocó a una moto y, tras ser agredidos por los vecinos, se acercó otro móvil policial

- En una maniobra de marcha atrás, atropelló y mató al menor

Villa Fiorito

Los que viajaban a bordo del patrullero serán indagados, uno de ellos fue detenido y el otro en libertad. El primero es acusado por “homicidio culposo agravado” y el otro de “lesiones culposas”.

“Cuando nos embistieron, la gente fue a increparlos y la policía en vez de ayudarnos se puso a reprimir y después se fue”, reveló Tomás, el hermano de la víctima en Radio Mitre. Y explicó: “En un momento lo pierdo y cuando llego a dos cuadras de mi casa me encuentro primero con el accidente que tuvo mi primo, con mi hermano más chiquito. Me bajo de la moto para ayudarlos y cuando voy en dirección a mi casa, el patrullero hace marcha atrás y me arrastra con la moto”.