Video: un hombre estuvo dos años sin poder moverse y cumplió la promesa a su nieto de bailar en su boda

El joven publicó un mensaje en la red social X , el 31 de enero por la mañana, una semana y media antes de que su hermano se casara. Ahí se ve a Tito, lavando los platos y empezando a hacer un cambio de vida.

Juan Ignacio comentó en TN que lo empezó a llamar todos los días y que su obligación era mandarle todo lo que comía. El 10 de febrero, el joven publicó dos videos en los que se ve a Tito bailando, sonriente y aclamado por el resto de los invitados.

El abuelo perdió 10 kilos a partir de dejar atrás el sedentarismo y cambiar su alimentación. Recordó cómo disfrutó de la fiesta: “Estuve muy bien y pude decirles lo feliz que estaba. Si bien pasé el 80% de la fiesta sentado, lo disfruté mucho".

La historia del abuelo

Vicente dio algunos detalles su vida dura en TN donde destacó: "Tuve una infancia atroz y hasta viví en la calle cagado de hambre. La obesidad que tengo se la atribuyo al hambre que pasé durante toda mi infancia y adolescencia. Sumado a que nunca tomé agua ni hice ejercicio”.

El hombre está casado con Silvia (este año cumplen 50 años de matrimonio) y padre de cinco hijos: Florencia, Pablo, Alejandro, Leandro y Diego. Su mamá murió cuando tenía 7 años y su familia decidió que se fuese a vivir al campo en Santa Fe.

Reflexionó sobre esa época: “La tragedia más grande que me tocó vivir y a mí me dieron lo peor. Me mandaron a trabajar al campo y me tenía que despertar a las 2 de la mañana para ir a buscar las vacas y llevarlas al corral. Tenía tanto frío en los pies que los hundía en la bosta para calentarlos”.