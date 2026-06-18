18 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Video: una mujer evitó el robo de su moto al darle una descarga eléctrica al ladrón

El intento de robo ocurrió en Remedios de Escalada por parte de dos motochorros y quedó registrado por cámaras de seguridad. Ahora la Justicia investiga el uso del dispositivo como defensa frente a la inseguridad.

Por

Una mujer activó a distancia un dispositivo antirrobo y frustró el robo de su moto.

Una mujer fue víctima de dos motochorros en Remedios de Escalada, pero, gracias a un dispositivo electrónico de seguridad, frustró el robo de su moto. La descarga de 6.000 voltios sobre uno de los delincuentes hizo que cayera al suelo para luego escapar. Ahora la Justicia investiga el uso del dispositivo como defensa frente a la inseguridad.

El Renault Sandero en el que viajaba María Lucila Pagani.
Te puede interesar:

Tragedia en Córdoba: cargaba su celular en el auto, explotó y murió por las quemaduras

El hecho ocurrió el jueves 11 de junio, cuando dos motochorros robaron la moto de la mujer mientras estacionaba sobre la vereda. Uno de los ladrones huyó con el vehículo, pero al llegar a la esquina la víctima activó a distancia un dispositivo antirrobo instalado bajo el asiento. En ese momento, el aparato emitió una descarga de 6.000 voltios que hizo perder el control al delincuente, provocando su caída y el abandono de la moto en plena calle. Las imágenes del episodio se viralizaron en las últimas horas y la Justicia inició actuaciones de oficio.

Débora, la víctima, habló en exclusiva con C5N y contó cómo fue el asalto frustrado y cómo adquirió el dispositivo: "Lo compré porque ya me robaron cuatro motos y estaba cansada de perder herramientas de trabajo", contó. El aparato, que cuesta $189.000, tiene un alcance de 180 metros y se activa desde un reloj digital en la muñeca.

"Por unos segundos me olvidé que tenía el dispositivo en la muñeca, pero cuando me acordé, lo activé y me escondí atrás de un árbol", explicó. Añadió que, producto de la caída, el pedal de los cambios del vehículo resultó dañado.

Por su parte, la Justicia inició actuaciones de oficio, ya que no hubo denuncia formal, y la investigación quedó a cargo de la UFI N°6 de Avellaneda-Lanús. Por último, la víctima admitió que el episodio le dejó miedo y secuelas emocionales, pero priorizó recuperar su moto ya que no es la primera vez que le roban.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Femicidio de Agostina Vega: Fassetta declaró que es inocente y se descompuso antes de terminar de declarar

Femicidio de Agostina: Fassetta se descompuso tras asegurar que es inocente

Daniel Oscar Quinteros le hizo una promesa al santo pagano. 

Conmoción en Santiago del Estero: falleció el hombre que levantó la escultura de San La Muerte

Soledad Andreani está detenida, acusada de encubrimiento.

Femicidio de Agostina: una nueva testigo podría complicar a la exnovia de Barrelier

play

Intento de robo en Lanús: balearon a un repartidor de pizzas de 60 años

Los nenes de 4 y 10 años murieron por intoxicación con monóxido de carbono.

Crimen en Rosario: revelan qué decía la carta del padre que mató a sus hijos

Comienza el juicio por el caso Loan.
play

Juicio por el caso Loan: terminó la primera audiencia y se levantó la orden de detención contra el psicólogo

Rating Cero

El hijo de Flor Peña se metió en la polémica.

El hijo de Florencia Peña la defendió de las críticas: "Aprovechan para pegarle por otras cosas"

Celia Messi rompió el silencio.

Celia Messi contó la verdad sobre la salud de su esposo Jorge: cómo se encuentra

Flor Peña sigue conmocionada por el error que le costó su puesto de trabajo.

Entre lágrimas, Florencia Peña explicó el detrás de escena de la fake news sobre Jorge Messi: "Jamás quise lastimar"

Amalia Granata apuntó contra Flor Peña.

Amalia Granata cruzó a Florencia Peña: "Para hacer periodismo hay que estudiar"

La pareja fue sorpendida por el conductor de Telefe en un hotel en Kansas.

¿Qué esconde Ian Lucas en su dormitorio? La sorpresa de Marley al abrir la puerta en pleno Mundia 2026l

La actriz y el cantante compartieron el set de filmación de su reciente ficción.

Gimena Accardi dejó atrás a Nico Vázquez y blanqueó su romance con Seven Kayne con una foto impactante

últimas noticias

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Asignación por Embarazo, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo Plan 1 este viernes 19 de junio

Hace 8 minutos
La fiscalía investiga el presunto enriquecimiento patrimonial injustificado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Duro revés para Adorni: casi el 80% de los argentinos quiere que deje el Gobierno

Hace 19 minutos
play

Alivio para los hogares: se aprobó la Ley de Desendeudamiento en la Ciudad para refinanciar tarjetas y préstamos

Hace 29 minutos
El hijo de Flor Peña se metió en la polémica.

El hijo de Florencia Peña la defendió de las críticas: "Aprovechan para pegarle por otras cosas"

Hace 34 minutos
play

Video: una mujer evitó el robo de su moto al darle una descarga eléctrica al ladrón

Hace 1 hora