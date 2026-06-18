Video: una mujer evitó el robo de su moto al darle una descarga eléctrica al ladrón El intento de robo ocurrió en Remedios de Escalada por parte de dos motochorros y quedó registrado por cámaras de seguridad. Ahora la Justicia investiga el uso del dispositivo como defensa frente a la inseguridad. Por Agregar C5N en









Una mujer activó a distancia un dispositivo antirrobo y frustró el robo de su moto.

Una mujer fue víctima de dos motochorros en Remedios de Escalada, pero, gracias a un dispositivo electrónico de seguridad, frustró el robo de su moto. La descarga de 6.000 voltios sobre uno de los delincuentes hizo que cayera al suelo para luego escapar. Ahora la Justicia investiga el uso del dispositivo como defensa frente a la inseguridad.

El hecho ocurrió el jueves 11 de junio, cuando dos motochorros robaron la moto de la mujer mientras estacionaba sobre la vereda. Uno de los ladrones huyó con el vehículo, pero al llegar a la esquina la víctima activó a distancia un dispositivo antirrobo instalado bajo el asiento. En ese momento, el aparato emitió una descarga de 6.000 voltios que hizo perder el control al delincuente, provocando su caída y el abandono de la moto en plena calle. Las imágenes del episodio se viralizaron en las últimas horas y la Justicia inició actuaciones de oficio.

Débora, la víctima, habló en exclusiva con C5N y contó cómo fue el asalto frustrado y cómo adquirió el dispositivo: "Lo compré porque ya me robaron cuatro motos y estaba cansada de perder herramientas de trabajo", contó. El aparato, que cuesta $189.000, tiene un alcance de 180 metros y se activa desde un reloj digital en la muñeca.

"Por unos segundos me olvidé que tenía el dispositivo en la muñeca, pero cuando me acordé, lo activé y me escondí atrás de un árbol", explicó. Añadió que, producto de la caída, el pedal de los cambios del vehículo resultó dañado.

Por su parte, la Justicia inició actuaciones de oficio, ya que no hubo denuncia formal, y la investigación quedó a cargo de la UFI N°6 de Avellaneda-Lanús. Por último, la víctima admitió que el episodio le dejó miedo y secuelas emocionales, pero priorizó recuperar su moto ya que no es la primera vez que le roban.