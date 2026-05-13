13 de mayo de 2026 Inicio
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Más de 13.000 deudores alimentarios no podrán entrar a las canchas de fútbol

La medida fue anunciada este miércoles mediante la Resolución 429/2026 del Ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial. Ya vigente en Salta y la Ciudad de Buenos Aires, la normativa se extenderá en otras 12 provincias.

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El Gobierno amplió el programa de Tribuna Segura.

El Gobierno amplió el programa de Tribuna Segura.

El Gobierno oficializó la medida que dispone la prohibición de ingreso a los estadios de fútbol a 13.000 deudores alimentarios. El anuncio fue publicado en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 429/2026 del Ministerio de Seguridad.

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Con la modificación del artículo 2 de la normativa, se amplía el alcance de Tribuna Segura, programa nacional de control inicialmente pensado para prevenir la violencia en las canchas.

En un primer momento, el sistema contemplaba restricciones y derecho de admisión para personas imputadas, procesadas o bien que estuvieran condenadas por delitos relacionados con espectáculos deportivos. La misma prohibición cabía para quienes hubieran protagonizado episodios violentos o disturbios en la vía pública en el marco de eventos masivos.

A partir de este miércoles, el Gobierno incluyó en esta nómina a todas aquellas personas que figuren en el Registro Público de Alimentantes Morosos o sus equivalentes provinciales.

De acuerdo con la publicación del Boletín Oficial, en Salta y la Ciudad de Buenos Aires esta medida ya se encuentra vigente. Con la ampliación dispuesta por el Ministerio de Seguridad, al esquema nacional se van a sumar Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

“Si existiera a su respecto una medida judicial o administrativa que estipulare la restricción de ingreso a estadios deportivos por encontrarse inscripto en un Registro Público de Alimentantes Morosos, o su equivalente, de conformidad con la normativa local”, dispone el inciso H.

La propia ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anticipó la normativa en sus redes sociales. Tras brindar detalles sobre la articulación entre Ciudad, las distintas provincias y el Gobierno, manifestó: “El que no cumple con sus hijos, afuera de las canchas. Más controles y reglas claras”.

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