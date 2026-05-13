Más de 13.000 deudores alimentarios no podrán entrar a las canchas de fútbol La medida fue anunciada este miércoles mediante la Resolución 429/2026 del Ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial. Ya vigente en Salta y la Ciudad de Buenos Aires, la normativa se extenderá en otras 12 provincias. Por + Seguir en







El Gobierno amplió el programa de Tribuna Segura.

El Gobierno oficializó la medida que dispone la prohibición de ingreso a los estadios de fútbol a 13.000 deudores alimentarios. El anuncio fue publicado en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 429/2026 del Ministerio de Seguridad.

Con la modificación del artículo 2 de la normativa, se amplía el alcance de Tribuna Segura, programa nacional de control inicialmente pensado para prevenir la violencia en las canchas.

En un primer momento, el sistema contemplaba restricciones y derecho de admisión para personas imputadas, procesadas o bien que estuvieran condenadas por delitos relacionados con espectáculos deportivos. La misma prohibición cabía para quienes hubieran protagonizado episodios violentos o disturbios en la vía pública en el marco de eventos masivos.

A partir de este miércoles, el Gobierno incluyó en esta nómina a todas aquellas personas que figuren en el Registro Público de Alimentantes Morosos o sus equivalentes provinciales.

De acuerdo con la publicación del Boletín Oficial, en Salta y la Ciudad de Buenos Aires esta medida ya se encuentra vigente. Con la ampliación dispuesta por el Ministerio de Seguridad, al esquema nacional se van a sumar Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.