Video: los inquietantes "robots humanoides" que aparecieron en un partido de la NFL

En la actualidad, uno de los robots más famosos que existe se llama "Ameca" y es capaz de imitar a la perfección diferentes gestos faciales de los humanos y, hasta mantener una conversación fluida con sus creadores. Sin embargo, todavía la tecnología le falta desarrollo.

Por lo tanto, generó una gran repercusión la aparición de los robots durante un partido de la NFL entre los Chargers y los Dolphins en el SoFi Stadium, en California el domingo pasado. Dos de ellos, una mujer y un hombre, tenían una vestimenta particular y se podía observar una parte de metal en la cabeza.

Al parecer, después de la polémica, se conoció la verdad sobre el origen de estos "robots humanoides". En realidad, eran humanos disfrazados de androides, que formaban parte de una campaña de marketing para promocionar una película nueva de Disney llamada "The creator".

Aquellos fanáticos por la ciencia ficción y la llegada de los robots a la vida cotidiana de las personas van a tener que esperar. Por ahora, el uso de este tipo de tecnología tiene sus limitaciones y todo el tiempo está en desarrollo.

Ameca pudo responder una inquietante pregunta sobre el futuro de la humanidad en manos de los robots. En un video, el robot explica que su objetivo es poder acompañar a las personas.

Puede escuchar, apoyar, hacer actividades que ambos disfruten o dar consejo. Además, opinó sobre el mercado de robot humanoides en el futuro, el cual cree que crecerá y valdrá billones de dólares.

Ameca conversation using GPT 3 - Will robots take over the world?