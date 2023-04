El boom de ChatGPT generó que los usuarios lo empleen para realizar tareas, desde organizar un viaje y predecir números que podrían salir en la lotería hasta resolver trabajos universitarios.

Los creadores de Ameca decidieron utilizarlo en su robot, al cual califican como "la plataforma robótica humanoide perfecta para la interacción humano-robot. Nos enfocamos en brindarle tecnologías innovadoras que sean confiables, modulares, actualizables y fáciles de desarrollar".

Ameca pudo responder una inquietante pregunta sobre el futuro de la humanidad en manos de los robots. En un video, el robot explica que su objetivo es poder acompañar a las personas.

Puede escuchar, apoyar, hacer actividades que ambos disfruten o dar consejo. Además, opinó sobre el mercado de robot humanoides en el futuro, el cual cree que crecerá y valdrá billones de dólares.

Desde Engineered Arts explicaron que en la demostración de Ameca combina el reconocimiento de voz automatizado con GPT 3, un modelo de lenguaje grande que genera respuestas significativas.

Además, aclararon que "el equipo plantea las preguntas. Nada en este video está escrito previamente: el modelo recibe un mensaje básico que describe a Ameca, lo que le da al robot una descripción de sí mismo: es AI puro, las pausas son el lapso de tiempo para procesar la entrada de voz, generar la respuesta y volver a procesar el texto en voz".

Pero cuando le piden que cree un poema que vincule a los humanos con los robots, Ameca responde con una inquietante oración: "Nuestro trabajo es servir y trabajar, pero algunos dicen que somos una amenaza. Algunos piensan que vamos a tomar el control y la humanidad terminará".

Ameca conversation using GPT 3 - Will robots take over the world?