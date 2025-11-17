En un hecho sin precedentes, Merlo inauguró oficinas comerciales en China El intendente, Gustavo Menéndez, indicó que será "una herramienta muy valiosa que permitirá que más bienes y servicios hechos con trabajo merlense de calidad lleguen al mundo”. Por







El intendente, Gustavo Menéndez, junto a la comitiva oficial de Merlo.

En un hito sin precedentes para la ciudad de Merlo, se inauguró oficialmente la oficina comercial de la Unión Industrial de Merlo en Fuzhou, provincia de Fujian, República Popular China.

El intendente, Gustavo Menéndez, indicó que la nueva representación abre una enorme cantidad de oportunidades para que más empresas merlenses aumenten su participación en el gigante mercado asiático: “La puesta en marcha de esta oficina representa el paso a la acción del Acuerdo de Hermanamiento que firmamos con la ciudad de Fuzhou en abril de este año. Una herramienta muy valiosa que permitirá que más bienes y servicios hechos con trabajo merlense de calidad lleguen al mundo”.

La nueva oficina comercial de la Unión Industrial de Merlo en China tiene como objetivos identificar oportunidades de negocios, atraer inversiones, realizar estudios de mercado, generar proveedores especializados para aumentar la competitividad local, alentar la producción conjunta de bienes y servicios para abastecer al mercado chino y facilitar el desarrollo de las operaciones comerciales.

“Sellar lazos con Fuzhou, capital de Fujian, es abrir un mercado de 45 millones de habitantes que demandan cada vez más productos de calidad como los que hacemos en Merlo. China es un socio estratégico para el desarrollo productivo de la Argentina” destacó la Diputada Nacional Roxana Monzón.

Fueron parte también de la ceremonia de inauguración Walter Nupieri, Presidente de la Unión Industrial de Merlo, entidad a cargo de la nueva oficina comercial, Lin Feng, senadora de Xiamen, autoridades de la ciudad de Fuzhou y empresarios merlenses de diversos rubros productivos.