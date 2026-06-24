24 de junio de 2026 Inicio
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Video: el homenaje de la línea 39 de colectivos a Lionel Messi por su cumpleaños

La empresa saludó al astro con un cambio en sus unidades, como un gesto de reconocimiento. El futbolista festejó en la concentración de la Selección argentina, durante el Mundial 2026.

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La línea 39 de colectivos homenajeó a Lionel Messi.

La línea 39 de colectivos homenajeó a Lionel Messi.

La línea 39 de colectivos homenajeó al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, quien cumplió 39 años este miércoles en medio del Mundial 2026 y recibió varios reconocimientos. El gesto sorprendió a los pasajeros, que publicaron diferentes videos en las redes sociales.

Un niño erizó la piel de todos al escribir palabras muy profundas sobre lo que le inspira el astro del fútbol mundial.
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La empresa reconoció a Messi ya que modificó las pantallas externas de las unidades en alusión al cumpleaños del astro, quien festejó en la concentración de la Selección argentina junto a sus compañeros mientras el plantel se prepara para cerrar la fase de grupos de la Copa del Mundo contra Jordania. El partido se jugará el sábado desde las 23, con la albiceleste ya clasificada a los 16avos de final.

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En tanto, las redes sociales se llenaron de dedicatorias, mensajes emotivos y saludos para el astro. La AFA le escribió un saludo a través de las redes oficiales: "El hombre que cambió la historia del fútbol mundial". Luego, recordaron que el capitán consiguió "el Mundial Sub 20 en 2005, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, y finalmente consagraciones mayores que marcaron una era dorada para la Selección, con la Copa América 2021 en el Maracaná, la Finalissima 2022, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Copa América de Estados Unidos 2024".

También, el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, publicó unas sentidas palabras: “Gracias por cada lágrima, por cada abrazo, por cada momento eterno… simplemente, gracias por existir, 10. ¡Feliz cumpleaños! Te deseo siempre lo mejor".

Lionel Messi reveló la sorpresa que le hizo el plantel de la Selección argentina por su cumpleaños

El futbolista Lionel Messi recibió una sorpresa por parte del plantel de la Selección argentina por su cumpleaños N°39. Otra vez su festejo cayó en medio de una concentración y sus compañeros no defraudaron con el regalo que le hicieron. “Gracias”, escribió.

El 24 de junio es una fecha un tanto especial para los argentinos y uno de los que le da valor al día es el capitán del equipo de fútbol masculino. En este caso, Messi revolucionó las redes sociales por los mensajes que recibió y él mismo agradeció por el cariño.

A través de una imagen en rede sociales, mostró que algunos de sus compañeros le llevaron una torta celeste y blanca con un 39. "Anoche arrancamos con una linda sorpresa”, agregó el jugador a la foto. En la misma mesa, se pueden ver abajo diferentes bolsas que tiene chocolate semi amargo en una edición especial dedicada al jugador.

En la habitación del 10 están Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina y Giovanni Lo Celso, además de Mario de Stefano, más conocido como Marito, el utilero del equipo.

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