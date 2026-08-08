8 de agosto de 2026 Inicio
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El dolor es mundial: así reflejaron los medios internacionales el impacto de la muerte de Jorge Messi

De España a Estados Unidos y Latinoamérica, diarios y portales resaltaron el valor fundamental de Jorge, padre y representante de Lionel Messi, como "una persona clave en su camino a la cima del fútbol".

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Así reflejaron los principales medios la muerte del papá de Leo Messi.

Así reflejaron los principales medios la muerte del papá de Leo Messi.

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La triste noticia de la muerte de Jorge Messi, papá de Leonel Messi, a los 68 años recorrió los principales medios del mundo. El fallecimiento del hombre que acompañó los primeros pasos de la carrera profesional del capitán de la Selección argentina, que llegó al Barcelona a los 13 años, dejó un vacío imposible de llenar.

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La información apareció en las primeras planas de los diarios más importantes, desde España hasta Estados Unidos, y ocupó un lugar central en los portales en pocos minutos. Todos le rindieron su merecido homenaje. El diario español El Mundo le dedicó la portada: "Muere a los 68 años Jorge Messi, padre de Lionel y la persona clave en su camino a la cima del fútbol".

Por su parte, Marca recordó los inicios de Messi en Cataluña, donde Jorge fue un "respaldo esencial" durante una "etapa marcada por la incertidumbre y los grandes cambios". En esta misma línea, La Razón subrayó su impactante historia personal: "Pasó de trabajar en una fábrica de acero a reinventarse como el agente de su hijo y figura clave en su meteórica carrera". Otros diarios como El País, El Español y Sport se ocuparon de hablar de la muerte de Jorge Messi en sus portadas.

El impacto de la muerte de Jorge Messi en Europa y Estados Unidos

La noticia de la muerte de Jorge Messi cruzó el océano y llegó al continente europeo, donde se vio reflejada en la prensa anglosajona. El diario británico Daily Mail destacó la cantidad de mensajes internacionales tras meses de complicaciones con su salud. Mientras, la BBC recordó el momento en que Jorge Messi vio a su hijo campeón del Mundial de Qatar 2022: "Ayudó a su hijo a convertirse, posiblemente, en el mejor jugador de todos los tiempos".

En Estados Unidos, el portal de espectáculos y celebridades TMZ remarcó la doble faceta del papá de Leo: "No solo fue el padre cariñoso de Lionel, sino también su representante, quien le ayudó a forjar una carrera célebre que abarcó desde el Barcelona hasta el Paris Saint-Germain y su actual equipo, el Inter Miami".

En Latinoamérica, O Globo de Brasil definió al papá de Messi como el arquitecto detrás de un "imperio comercial construido por el argentino fuera de la cancha". El País, de Uruguay, lo nombró como una "figura clave en el desarrollo profesional y empresarial del capitán".

El Tiempo, de Colombia, lo calificó como el "eje y guía para el crecimiento profesional y personal de su hijo", y destacó el temple para acompañar a Lionel Messi en todo momento. También El Comercio, de Perú, habló del fallecimiento del progenitor de Messi de forma contundente, definiéndolo como "el hombre que estuvo detrás de la carrera de Lionel".

En todos los casos, los medios del mundo resaltaron el perfil bajo, el sacrificio y la protección que tuvo Jorge Messi con el mejor jugador del mundo desde sus inicios. El hombre, que dejó su trabajo a los 41 años y se fue con el pequeño Leo a España para hacer su tratamiento hormonal, fue un padre y representante siempre pendiente de su hijo, y sin duda fue el pilar fundamental en la carrera del "10".

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