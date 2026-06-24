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24 de junio de 2026 Inicio

Lionel Messi reveló la sorpresa que le hizo el plantel de la Selección argentina por su cumpleaños: "Gracias"

Los jugadores le llevaron un regalo al capitán del equipo por la celebración por el aniversario de su nacimiento y lo compartió en redes.

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El festejo de Messi.

El festejo de Messi.

Redes sociales

El futbolista Lionel Messi recibió una sorpresa por parte del plantel de la Selección argentina por su cumpleaños N°39. Otra vez su festejo cayó en medio de una concentración y sus compañeros no defraudaron con el regalo que le hicieron. “Gracias”, escribió.

Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos, lo saludó
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El tierno mensaje de Anto Roccuzzo a Messi por su cumpleaños: "Que seas muy feliz hoy y siempre"

El 24 de junio es una fecha un tanto especial para los argentinos y uno de los que le da valor al día es el capitán del equipo de fútbol masculino. En este caso, Messi revolucionó las redes sociales por los mensajes que recibió y él mismo agradeció por el cariño.

A través de una imagen en rede sociales, mostró que algunos de sus compañeros le llevaron una torta celeste y blanca con un 39. "Anoche arrancamos con una linda sorpresa”, agregó el jugador a la foto. En la misma mesa, se pueden ver abajo diferentes bolsas que tiene chocolate semi amargo en una edición especial dedicada al jugador.

En la habitación del 10 están Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina y Giovanni Lo Celso, además de Mario de Stefano, más conocido como Marito, el utilero del equipo.

No es la primera vez que sucede porque el 10 suele pasar sus cumpleaños en una concentración. Sin embargo, al no haber partido de Argentina en la fecha, se estima que puedan recibir a sus familiares para festejar.

El tierno mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi por su cumpleaños: compartió fotos nunca vistas

Antonela Roccuzzo saludó a Lionel Messi por su cumpleaños número 39 y a través de sus redes sociales publicó fotos de ellos desde el inicio de la pareja y otras de la intimidad con sus hijos.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre”, le dedicó las primeras palabras y agregó: “Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”.

En total, la rosarina seleccionó 7 fotos, de las cuales se destacan algunas de Leo juntos a sus hijos, desde que eran pequeños, imágenes que son de la intimidad nunca antes vistas, pero que derrochan ternura y muestran otro costado de del capitán. También posteó otras de ellos dos en diferentes etapas de sus vidas.

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Pese a la distancia, ya que el campeón del mundo está concentrado disputando el Mundial 2026, La Pulga respondió con emoción y ternura a la publicación: “Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes. Los amo!!! Qué chiquitos éramos”.

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