El tierno mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi por su cumpleaños: compartió fotos nunca vistas La rosarina publicó varias imágenes de la familia que formó junto al campeón del mundo, muchas de ellas desde el inicio de la pareja y algunas de la intimidad. "Feliz cumpleaños al amor de mi vida", escribió. Agregar C5N en









"Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos", lo saludó

Antonela Roccuzzo saludó a Lionel Messi por su cumpleaños número 39 y a través de sus redes sociales publicó fotos de ellos desde el inicio de la pareja y otras de la intimidad con sus hijos.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre”, le dedicó las primeras palabras y agregó: “Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”.

En total, la rosarina seleccionó 7 fotos, de las cuales se destacan algunas de Leo juntos a sus hijos, desde que eran pequeños, imágenes que son de la intimidad nunca antes vistas, pero que derrochan ternura y muestran otro costado de del capitán. También posteó otras de ellos dos en diferentes etapas de sus vidas.

Pese a la distancia, ya que el campeón del mundo está concentrado disputando el Mundial 2026, La Pulga respondió con emoción y ternura a la publicación: “Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes. Los amo!!! Qué chiquitos éramos”.

View this post on Instagram Minutos después, Anto también recurrió a sus historias para mostrar una imagen del capitán de Inter Miami de cuando era pequeño acompañado de un corazón y una carita de emoción: se lo ve luciendo la camiseta de Newell’s junto a una torta y la velita número 8.