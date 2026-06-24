El tierno mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi por su cumpleaños: compartió fotos nunca vistas

Antonela Roccuzzo saludó a Lionel Messi por su cumpleaños número 39 y a través de sus redes sociales publicó fotos de ellos desde el inicio de la pareja y otras de la intimidad con sus hijos.
La rosarina publicó varias imágenes de la familia que formó junto al campeón del mundo, muchas de ellas desde el inicio de la pareja y algunas de la intimidad. "Feliz cumpleaños al amor de mi vida", escribió.
Antonela Roccuzzo saludó a Lionel Messi por su cumpleaños número 39 y a través de sus redes sociales publicó fotos de ellos desde el inicio de la pareja y otras de la intimidad con sus hijos.
“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre”, le dedicó las primeras palabras y agregó: “Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”.
En total, la rosarina seleccionó 7 fotos, de las cuales se destacan algunas de Leo juntos a sus hijos, desde que eran pequeños, imágenes que son de la intimidad nunca antes vistas, pero que derrochan ternura y muestran otro costado de del capitán. También posteó otras de ellos dos en diferentes etapas de sus vidas.
Pese a la distancia, ya que el campeón del mundo está concentrado disputando el Mundial 2026, La Pulga respondió con emoción y ternura a la publicación: “Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes. Los amo!!! Qué chiquitos éramos”.
Minutos después, Anto también recurrió a sus historias para mostrar una imagen del capitán de Inter Miami de cuando era pequeño acompañado de un corazón y una carita de emoción: se lo ve luciendo la camiseta de Newell’s junto a una torta y la velita número 8.
En las primeras horas de lo que fue en Estados Unidos, Lionel Messi no solo respondió al saludo de su esposa, Antonela Roccuzzo, sino también mostró parte de la intimidad de cómo es el festejo en la concentración.
Acompañado de Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Nahuel Medina Lucero, Giovanni Lo Celso y el utilero Marito, sopló las velitas de su cumpleaños número 39.