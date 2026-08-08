- Las juntas del baño son una de las zonas donde más se acumula suciedad y humedad.
- La falta de ventilación favorece la aparición de hongos y zonas ennegrecidas.
- La preparación se coloca en una botella con pulverizador.
- La mezcla se aplica directamente sobre las juntas afectadas.
Los hongos en las juntas de las piezas cerámicas del baño es un problema frecuente, especialmente en ambientes con mucha humedad y poca ventilación. Con el paso del tiempo, las manchas oscuras pueden volverse difíciles de eliminar y hacer que incluso un sanitario recién limpiado luzca descuidado. Así es el truco casero para limpiar las uniones de los azulejos y eliminar el moho.
Aunque existen productos específicos para combatirlo, también hay quienes recurren a alternativas caseras elaboradas con ingredientes de uso cotidiano. Además de eliminar las marcas, es importante mantener el lugar seco y bien ventilado para evitar que el hongo vuelva a aparecer. Utilizar ingredientes que muchas personas ya tienen en casa, estos métodos pueden resultar más económicos que comprar productos específicos para eliminar hongos y suciedad. Además, permiten preparar solo la cantidad necesaria para cada limpieza.
Asimismo, es importante después de ducharse abrir una ventana o utilizar un sistema de ventilación para reducir el vapor acumulado. También se recomienda secar las superficies que quedan mojadas y limpiar las juntas del revestimiento cerámico con frecuencia. De esta manera, es posible conservar el buen estado del espacio y reducir la aparición de nuevas decoloraciones.
Cómo limpiar los azulejos de los baños para que queden impecables
La preparación requiere pocos ingredientes y puede hacerse rápidamente en casa. Para realizarla se necesita:
- 1 medida de lavandina.
- 1 medida de agua.
- 2 cucharaditas de azúcar.
- 1 botella con pulverizador.
Según explicó la influencer especializada en limpieza Loiana Rios, el azúcar ayuda a que la preparación permanezca durante más tiempo sobre la superficie, lo que permite que la lavandina actúe sobre las manchas. Una vez reunidos los ingredientes, hay que colocarlos dentro de una botella con pulverizador. Luego, se debe agitar el recipiente hasta que el azúcar se disuelva por completo y la preparación quede integrada. El siguiente paso consiste en rociar la mezcla directamente sobre las juntas de los azulejos que tengan marcas de moho. Después de aplicarla, se deja actuar durante unos minutos y finalmente se limpia la superficie.
Si las zonas ennegrecidas están muy adheridas o llevan mucho tiempo acumuladas, puede ser necesario repetir la limpieza. La ces un producto con propiedades desinfectantes y blanqueadoras que se utiliza habitualmente para limpiar superficies y combatir suciedad asociada con hongos y microorganismos. En esta preparación, el azúcar busca favorecer que la mezcla permanezca adherida durante más tiempo sobre las juntas, en lugar de escurrirse rápidamente por la superficie.
De esta manera, la solución puede actuar durante algunos minutos sobre las zonas afectadas y facilitar la limpieza posterior. Antes de aplicar esta preparación, es importante tener en cuenta algunas medidas de seguridad. La lavandina debe utilizarse en ambientes bien ventilados y es recomendable proteger las manos con guantes durante la limpieza. Además, nunca debe mezclarse con amoníaco, ácidos, vinagre u otros productos de limpieza, ya que determinadas combinaciones pueden generar gases tóxicos y peligrosos. También es importante mantener la preparación fuera del alcance de niños y mascotas.