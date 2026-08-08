8 de agosto de 2026 Inicio
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La carta de "Chiqui" Tapia por la muerte de Jorge Messi: "Gracias por haber acompañado y formado a Lionel"

El presidente de la AFA publicó sentido texto donde le reconoció "no solamente por haber traído al mundo al mejor jugador del mundo, sino, sobre todo, por haber criado a una persona de valores: humilde, respetuosa y profundamente comprometida con los demás".

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Claudio Tapia junto a Lionel Messi. 

Claudio Tapia junto a Lionel Messi. 

Instagram (@chiquitapia)

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia compartió una carta por la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel, que falleció este sabado a sus 68 años en Rosario. En le sentido sentido texto le reconoció "no solamente por haber traído al mundo al mejor jugador del mundo, sino, sobre todo, por haber criado a una persona de valores: humilde, respetuosa y profundamente comprometida con los demás".

Messi arribaría este sábado a Rosario entre las 20 y las 20.30. 
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"Hoy nos toca despedir a un hombre que, detrás de una de las historias más grandes del fútbol mundial, tuvo un papel fundamental. Como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quiero reconocer a Jorge Messi no solamente por haber traído al mundo al mejor jugador del mundo, sino, sobre todo, por haber criado a una persona de valores: humilde, respetuosa y profundamente comprometida con los demás", inicia la carta publicada por Tapia.

En la misma, puso en valor que "su mayor logro no fue únicamente acompañar a Lionel en el camino que lo llevó a convertirse en leyenda. Fue estar siempre a su lado, sostenerlo en los momentos difíciles, acompañarlo en cada paso y enseñarle, con hechos, que detrás de cualquier éxito deportivo hay una persona y unos valores que cuidar".

"Jorge hizo todo bien. Estuvo cuando había que estar, acompañó cuando había que acompañar y sostuvo cuando más hacía falta. Por eso, como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, queremos despedirlo con enorme respeto, gratitud y afecto", agregó.

Sobre el final, reiteró los agradecimientos por "haber acompañado y formado a Lionel". "Gracias por haberle dado al mundo al mejor jugador, pero, por sobre todas las cosas, por haber criado a una gran persona. Que descanses en paz. Tu legado quedará para siempre en la historia del fútbol argentino y, sobre todo, en el corazón de tu familia", concluyó el escrito publicado en X.

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Las redes oficiales de la Albiceleste se pronunciaron por el fallecimiento de Jorge Messi. Le mandaron "mucha fuerza" y aseguraron que "estamos con ustedes en este dificil momento".

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