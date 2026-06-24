La conmovedora carta de un nene de 8 años a Messi por su cumpleaños que hizo llorar a todos

Un pequeño fanático del Diez sorprendió con una emotiva dedicatoria escrita a su ídolo durante una transmisión en vivo que terminó generando lágrimas y viralización masiva.

Un niño erizó la piel de todos al escribir palabras muy profundas sobre lo que le inspira el astro del fútbol mundial.

El capitán de la Selección argentina , Lionel Messi , volvió a ser el centro emocional del mundo del fútbol este miércoles, en el día de su cumpleaños 39. En ese marco, una historia inesperada surgida en un streaming argentino volvió viral una escena íntima, emotiva y profundamente humana: la carta de un niño de 8 años llamado Manu que terminó con lágrimas en el estudio y en miles de espectadores conectados en vivo.

El niño, sin nervios visibles, comenzó a leer frente a conductores de Olga, Leo Montero y Vero Lozano , y público presente, generando un clima de silencio absoluto. En el texto, el pequeño describía a Messi como “magia con la pelota” , destacando su humildad, su capacidad de liderazgo y la emoción que transmite cada vez que juega.

La escena se viralizó en segundos, impulsada por clips en redes sociales y por la sensibilidad del mensaje, que reflejó la admiración genuina de un niño que sueña con ser futbolista profesional en un contexto donde el ídolo argentino sigue vigente como figura central del deporte. Además, la carta también incluyó un fuerte componente aspiracional: Manu contó que juega al fútbol en Argentinos , que entrena todos los días y que sueña con llegar a ser profesional.

"Querido Leo: te escribí una carta porque se que hoy es tu cumpleaños y espero que te llegue. No quería dejar pasar el día sin decirte lo mucho que significás para mi. Me llamo Manu, tengo 8 años, soy un apasionado al fútbol y fanático tuy o. Cuando te veo jugar, parece que la pelota y vos son uno solo. Es como magia de verdad ", rezaba el inicio de la carta del niño.

"Pero lo que más me gusta de vos no es sólo cómo jugás, sino como sos. Siempre ayudás a tus compañeros, nunca te rendís aunque las cosas estén difíciles y cuando ganaste el mundial lloraste igual que todos nosotros. eso me enseñó que los grandes también sienten y que esforzarse vale la pena. Me da un orgullo grande que seas argentino ", continuó.

En ese sentido, mencionó: "Yo también juego al fútbol en Argentinos Juniors y tengo un sueño muy grande. Quiero ser jugador profesional. Todas las noches antes de dormir cierro los ojos y pido el mismo deseo. Pero no solo pido, también entreno mucho para lograrlo porque mis papás me enseñaron que con esfuerzo, trabajo y muchas ganas los sueños pueden hacerse realidad".

"Y muchas veces cuando me imagino ese sueño aparecés vos, porque sos la prueba de que los sueños más difíciles también pueden hacerse realidad. Mi sueño más grande es conocerte algún día. Darte la mano, mirarte a los ojos y decirte en persona todo esto que te escribí hoy. Y si algún día tengo la suerte de conocerte, quería que supieras algo: gracias por acompañar mi infancia, cuando sea grande me voy a acordar de muchos goles tuyos pero sobre todo me voy a acordar de la felicidad que me hiciste sentir. Feliz cumpleaños Leo, que sigas cumpliendo sueños", cerró.

Manu tiene 8 años y vino a la esquina para leerle una carta a Messi por su cumpleaños. pic.twitter.com/tDoFREjvwP — OLGA (@olgaenvivo) June 24, 2026

El posteo de Messi en el día de su cumpleaños

Lionel Messi vivió su cumpleaños número 39 en medio de una nueva concentración deportiva, una situación que ya se ha vuelto habitual en su carrera reciente debido a la dinámica de la Selección Argentina y su calendario internacional. En este 24 de junio de 2026, el capitán argentino volvió a recibir una avalancha de mensajes en redes sociales, tanto de fanáticos como de compañeros, en un contexto donde su figura continúa siendo central en pleno Mundial 2026.

En la publicación, Messi compartió una fotografía donde se observa una torta con los colores celeste y blanco y el número 39, acompañada por una sorpresa organizada por sus compañeros de selección. En la escena aparecen referentes del plantel como Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina y Giovanni Lo Celso, además del histórico utilero del equipo, conocido como Marito.

Redes sociales

Este tipo de celebraciones ya se ha convertido en una tradición dentro de la Selección, especialmente cuando los cumpleaños coinciden con concentraciones, reforzando el clima de unión del grupo y la identidad colectiva que rodea a la selección campeona del mundo.

El mensaje que acompañó la imagen fue breve pero significativo: un simple “Anoche arrancamos con una linda sorpresa. ¡¡Gracias!!”, que fue interpretado por los fanáticos como una muestra de su estilo habitual, caracterizado por la sobriedad y la cercanía. A esto se sumó un comentario posterior donde Messi destacó la sorpresa recibida, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales.