8 de agosto de 2026 Inicio
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Confirman feriado para el viernes 14 de agosto: por qué es fin de semana largo y quiénes lo podrán disfrutar

Un grupo de trabajadores bonaerenses contará con una jornada no laborable adicional, que ampliará las posibilidades de descanso durante agosto.

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Feriado el viernes 14 de agosto ¿a quiénes alcanza?

Feriado el viernes 14 de agosto ¿a quiénes alcanza?

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  • Un grupo de trabajadores tendrá feriado el viernes 14 de agosto y podrá disfrutar de un fin de semana extra largo.
  • El descanso se extenderá durante cuatro días al unirse con el feriado nacional del lunes 17 de agosto.
  • El beneficio será exclusivo para determinadas localidades bonaerenses por una celebración local.
  • El calendario 2026 también contempla los feriados inamovibles, trasladables y turísticos previstos para el resto del año.

Un grupo de trabajadores podrá disfrutar de un nuevo feriado el viernes 14 de agosto, lo que les permitirá acceder a un fin de semana extra largo de cuatro días. Esto será posible porque la jornada podrá unirse al feriado nacional del lunes 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Feriado el lunes 10 de agosto ¿a quiénes alcanza?
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A diferencia del feriado del 17 de agosto, esta jornada no laborable no tendrá alcance nacional. El beneficio será exclusivo para un municipio y una localidad de la provincia de Buenos Aires, que contarán con un asueto extraordinario por una celebración local.

Un grupo de habitantes de la provincia de Buenos Aires contará con un finde XL en agosto.

Un grupo de habitantes de la provincia de Buenos Aires contará con un finde XL en agosto.

Por qué será feriado el viernes 14 de agosto en 2026 y quiénes tendrán fin de semana largo

El viernes 14 de agosto será feriado para los habitantes del partido de Quilmes y de la localidad de Bartolomé Bavio, perteneciente al partido de Magdalena. En ambos casos, la jornada no laborable fue establecida con motivo de sus respectivos aniversarios fundacionales.

Como ocurre con este tipo de asuetos locales, los empleados del sector público tendrán el día libre, mientras que en el ámbito privado la jornada no laborable quedará sujeta a la decisión de cada empleador. La medida también alcanzará a los trabajadores de las sucursales del Banco Provincia ubicadas allí.

Estación Bartolomé Bavio, partido de Magdalena.

Estación Bartolomé Bavio, partido de Magdalena.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1° de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.
Conocé el calendario completo de feriados en 2026.

Conocé el calendario completo de feriados en 2026.

Feriados trasladables

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

  • 2 de enero.
  • 27 de febrero.
  • 15 de agosto.
  • 7 de diciembre.
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