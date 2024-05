Video: el cruce entre el "Bebé Reno" de Colegiales y la abogada de su vecina

"Vivimos con frío, mosquitos, inundados, no me dejan revocar, poner las ventanas, no me dejan hacer nada. Estoy rebotando desde la Justicia al Gobierno de la Ciudad, me debían dar los permisos, pero no hacen nada" , dijo entre lágrimas el joven durante la mañana del miércoles en diálogo con C5N . Además, aseguró que la inspectora se desligó de la responsabilidad y les recomendó "que atajaran a la vecina y a la Policía".

“Hace cinco meses que tenemos botón antipánico”, contó, a la vez que aseguró que la vecina en cuestión instaló una cámara de seguridad que monitorea 24 horas la casa de la pareja.

Asimismo, dijo que recibió fuertes amenazas: “El padre de la vecina dijo con un cuchillo en la mano que si mi amigo dejaba la moto acá otra vez se la iba a reventar”.

Los videos que muestran las agresiones de los vecinos al "bebé reno" de Colegiales

El joven de Colegiales que denunció acoso y hostigamiento por parte de sus vecinos, quienes le impiden a él y a su pareja refaccionar el PH que compraron hace pocos meses, aportó videos donde quedaron registrados los golpes y las agresiones verbales que reciben y que los llevaron a tener un botón antipánico.

En una de las grabaciones se ve a Mariano, el denunciante, llegar a su casa junto a los albañiles mientras cargaban distintos materiales y herramientas. El vecino lo estaba esperando en la puerta de su casa, se abalanzó sobre él y lo empujó. "Uh, me pegó. ¡No me pegue!", exclamó el joven.

Cuando uno de los albañiles intervino para pedirle que se calmara, el hombre sostuvo: "Vos estás en negro, tomatelás. No tenés que acompañar a este delincuente. Váyanse". El trabajador le pidió que "no levante la mano", pero el vecino volvió a abalanzarse sobre Mariano.

En otro de los videos se ve a la hija del vecino provocar a la pareja desde el balcón. "¿Apareciste? Cagona. Siempre te escondés. Andá a esconderte de vuelta", le dijo a la joven, que siguió caminando. "Ay, pobrecita. No se sabe defender, no sabe hablar. Hablá, dale, a ver si tenés algo que decir", se burló la vecina.

Luego dirigió las agresiones hacia Mariano. "Cinco años tenés vos, a mí no me interesás. A mí me interesa tu mujer. A ella sí la puedo cagar a trompadas si quiero", amenazó.

El cruce entre el joven y la abogada de su vecina

Más tarde, C5N cruzó a Mariano con Jessica De Cillis, abogada de su vecina, y ambos dialogaron respetuosamente sobre las alternativas del caso.

"Estamos bastante preocupados, los relatos que hizo el señor no son los reales, este conflicto que, si bien arrancó como un conflicto vecinal, tiene que ver con una cuestión de que cuando compró la propiedad pidió permiso para demoler, el resto de las partes en su momento dijeron que sí pero no tuvo los recaudos pertinentes que debía tener para la demolición. Por lo tanto, esa demolición generó consecuencias al resto de los departamentos, inclusive a las personas. Una de las hijas menores de la señora Di Pascua sufrió lesiones que fue aportado a la causa", expresó la letrada.

"La denuncia por agresiones físicas la hizo con respecto al padre de la señora Di Pascua, carece de sustento, escuché cuando mencionó que el policía se acercó y le dijo ciertas cuestiones, pero solo le habló para poder calmarlo. No tiene ningún contacto en ninguna comisaría, eso lo puedo desmentir", subrayó.

"Todo se inicia con esta demolición que llegó adelante. Le clausuraron ese lugar que está infringiendo todas las normas y después empezaron a tener problemas todos los días. Él no vive ahí, llega a las 18, 19, pone la música a todo lo que da y los vecinos tienen que convivir con eso", sostuvo.

"La música es porque no tengo revoque así que se escucha absolutamente todo. Está constatado por un escribano y una arquitecta que vivimos desde enero acá. Es falso que se haya lesionado una chica", respondió Mariano.

En cuanto a los videos, la abogada planteó: "Hay otro donde el señor Di Fiore juega con el padre de Di Pascua, lo provoca, corre, le hace como amagues de pegarle y después se va. Yo aporté por lo menos 20 videos, más allá de que puede ver a la señora Di Pascua mirando por la ventana, que no sé cuál es el delito, se ve que Di Fiore provoca al señor".

El joven replicó que "lo que quieren hacer parecer acá es que es una pelea de vecinos y es un hostigamiento hacia nosotros. Es un abuso de derecho de esta persona contra la propiedad privada, contra nuestras vidas. Nos cambió la vida 180°, nos arruinó la vida. Así lo gritó: 'Te voy a hacer mierda, hijo de puta'. Bueno, lo logró".

"Les cambió la vida a todos. El señor está todos los días acechando, o su mamá, o su novia. Se quejan de cámaras pero ellos también las tienen. La señora Di Pascua tiene la cámara por protección. Ellos tienen miedo, se sienten amenazados, todos los días tienen a la policía por algo nuevo", señaló De Cillis.

"No hay una pelea entre vecinos acá, es un hostigamiento de esta señora contra nosotros junto con los de atrás que se alinearon a ella. Hay un antecedente de la unidad funcional tres que le hicieron exactamente lo mismo. No tengo problema en hablar con nadie, no soy una persona violenta, si en algún video que yo me veo violento es por el acoso constante que vivo hace dos años, estuve nueve meses con un bogado pidiéndole por favor que me firme el permiso del obra, nos bicicletearon, tengo los chats guardados. Estoy esperando que la Justicia y el Gobierno de la Ciudad hagan algo. Acá hay una familia que compró una casa honestamente y no la puede terminar", insistió Mariano.

La abogada, por su parte, asumió el compromiso de acercarse y dialogar a través de la fiscalía donde se radicó la denuncia.