Los videos que muestran las agresiones de los vecinos al "bebé reno" de Colegiales

En una de las grabaciones se ve a Mariano, el denunciante, llegar a su casa junto a los albañiles mientras cargaban distintos materiales y herramientas. El vecino lo estaba esperando en la puerta de su casa, se abalanzó sobre él y lo empujó. "Uh, me pegó. ¡No me pegue!", exclamó el joven.

Cuando uno de los albañiles intervino para pedirle que se calmara, el hombre sostuvo: "Vos estás en negro, tomatelás. No tenés que acompañar a este delincuente. Váyanse". El trabajador le pidió que "no levante la mano", pero el vecino volvió a abalanzarse sobre Mariano.

En otro de los videos se ve a la hija del vecino provocar a la pareja desde el balcón. "¿Apareciste? Cagona. Siempre te escondés. Andá a esconderte de vuelta", le dijo a la joven, que siguió caminando. "Ay, pobrecita. No se sabe defender, no sabe hablar. Hablá, dale, a ver si tenés algo que decir", se burló la vecina.

Luego dirigió las agresiones hacia Mariano. "Cinco años tenés vos, a mí no me interesás. A mí me interesa tu mujer. A ella sí la puedo cagar a trompadas si quiero", amenazó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C5N (@c5n)

La pareja denunció que recibieron golpes y que están vigilados todo el tiempo por una cámara de seguridad. Aseguraron que recibieron las habilitaciones necesarias para las reformas, pero sus vecinos no accedieron porque ellos tienen todas sus reformas sin reglamento.

"Habíamos hablado con los vecinos y esta mujer no quiere quitar dos ventanas que dan a mi casa. Vivimos con frío, mosquitos, inundados, no me dejan revocar, poner las ventanas, no me dejan hacer nada. Estoy rebotando desde la Justicia al Gobierno de la Ciudad, me debían dar los permisos pero no hacen nada", afirmó a C5N.