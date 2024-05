El "bebé reno" de Colegiales: el infierno que vive una pareja hostigada por sus vecinos

Según relató Mariano a Mariela López Brown en Mañanas Argentinas: “Habíamos hablado con los vecinos y esta mujer no quiere quitar dos ventanas que dan a mi casa”.

“Vivimos con frío, mosquitos, inundados, no me dejan revocar, poner las ventanas, no me dejan hacer nada. Estoy rebotando desde la Justicia al Gobierno de la Ciudad, me debían dar los permisos pero no hacen nada”, dijo entre lágrimas el joven. Además, aseguró que la inspectora se desligó de la responsabilidad y les recomendó "que atajaran a la vecina y a la Policía".

“Hace cinco meses que tenemos botón antipánico”, contó, a la vez que aseguró que la vecina en cuestión instaló una cámara de seguridad que monitorea 24 horas la casa de la pareja.

Asimismo, dijo que recibió fuertes amenazas: “Me dijo con un cuchillo en la mano que si mi amigo dejaba la moto acá otra vez se la iba a reventar”.

Hostigamiento sin límites al "Bebé Reno" de Colegiales": mano a mano con la abogada de la vecina denunciada

Jésica De Cillis, abogada de la vecina denunciada, habló en Mañanas Argentinas con Juan Amorín y contó su versión de los hechos, asegurando que hay denuncias cruzadas: "El señor no tuvo los recaudos pertinentes para llevar a cabo la demolición, lo que trajo serias consecuencias".

La mujer comentó que "le clausuraron la vivienda porque infringe todas las normas", y que como no vive ahí, "llega a las 6 de la tarde, pone la música a todo lo que da y molesta a todos los vecinos".

La letrada además indicó que "ya presentamos todas las pruebas que comprueban que son todos recortes" y que tiene a su alcance por lo menos 20 videos.

Los vecinos estarían dispuestos a una conciliación, como una de las salidas para este conflicto.