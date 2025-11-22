22 de noviembre de 2025 Inicio
Video: así se incendiaba un auto en una estación de servicio en Corrientes

Un vehículo estacionó al lado de los surtidores y una llama comenzó a salir por debajo, pero gracias a la rápida acción de los trabajadores, el fuego pudo ser contenido.

Las llamas fueron contenidas por el matafuegos.

Un auto ingresó a la estación de servicio YPF Romero, ubicada en la zona céntrica de Mercedes, localidad de Corrientes, y al entrar a la parte de los surtidores para poder abastecerse comenzaron a salir llamas por debajo del mismo y se generó una situación de caos.

El momento fue advertido por los presentes y los trabajadores del lugar actuaron rápidamente: agarraron uno de los matafuegos que estaban ubicados para estos casos y actuó al rociar por encima de las llamas.

En el surtidor de al lado había una camioneta blanca y huyó ante las primeras llamas. La gente intentó ayudar, pero todo fue solucionado dentro de los primeros minutos. Sin embargo, los Bomberos voluntarios llegaron a los pocos minutos y ayudaron.

La imagen quedó grabada por las cámaras de seguridad y se viralizó, pero ninguna persona Salió herida ni se generó ninguna explosión siendo un lugar con nafta.

