Video: así se incendiaba un auto en una estación de servicio en Corrientes Un vehículo estacionó al lado de los surtidores y una llama comenzó a salir por debajo, pero gracias a la rápida acción de los trabajadores, el fuego pudo ser contenido. Por







Las llamas fueron contenidas por el matafuegos. Redes sociales

Un auto ingresó a la estación de servicio YPF Romero, ubicada en la zona céntrica de Mercedes, localidad de Corrientes, y al entrar a la parte de los surtidores para poder abastecerse comenzaron a salir llamas por debajo del mismo y se generó una situación de caos.

El momento fue advertido por los presentes y los trabajadores del lugar actuaron rápidamente: agarraron uno de los matafuegos que estaban ubicados para estos casos y actuó al rociar por encima de las llamas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MagazineGonnet/status/1992028690147119325&partner=&hide_thread=false #Argentina Incendio en Mercedes, #Corrientes : un auto se prendió fuego en la YPF Romero. El personal reaccionó rápido con matafuegos y sacó el vehículo a la calle. La estación está a metros de una escuela y un jardín. La familia viajaba rumbo a Curuzú Cuatiá. pic.twitter.com/IZV1MRcsd5 — Gonnet Digital (@MagazineGonnet) November 22, 2025 En el surtidor de al lado había una camioneta blanca y huyó ante las primeras llamas. La gente intentó ayudar, pero todo fue solucionado dentro de los primeros minutos. Sin embargo, los Bomberos voluntarios llegaron a los pocos minutos y ayudaron.

La imagen quedó grabada por las cámaras de seguridad y se viralizó, pero ninguna persona Salió herida ni se generó ninguna explosión siendo un lugar con nafta.