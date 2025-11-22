Estreno romántico navideño: cuál es la trama de El encanto del champán, la película tendencia de Netflix

En la película “Champagne Problems” de Netflix, una ejecutiva viaja a Francia para cerrar un acuerdo empresarial. Sin embargo, todo se complica cuando se enamora del hijo del fundador.

“El encanto del champán” narra la historia de Sydney Price (Kelly), una ambiciosa ejecutiva en ascenso que obtiene la gran oportunidad de su vida: liderar la adquisición de Château Cassell, una prestigiosa casa de champagne situada en el corazón de la región de Champagne, Francia.

La temporada navideña ya está aquí y Netflix lo sabe . Por eso, suma a su catálogo una película romántica que desarrolla su trama durante las fiestas de fin de año. Se trata de “El encanto del champán” (en su idioma original: “Champagne Problems”) y, en las siguientes líneas, te contamos todo lo que debes saber sobre la producción.

En esta peoducción estadounidense, “Champagne Problems” de la gran N roja , una ejecutiva viaja a Francia para cerrar un acuerdo empresarial . Sin embargo, todo se complica cuando se enamora del hijo del fundador .

Vale precisar que el filme está dirigido por Mark Steven Johnson , cineasta reconocido por otros dos títulos de Netflix: “Romance en Verona” (2022) y “Amor garantizado” (2020) .

Además, cuenta con un elenco liderado por Minka Kelly y Tom Wozniczka , quienes tratarán de demostrar que—a veces— el amor llega cuando menos lo esperas .

Con todo cuidadosamente planeado, la joven viaja al país europeo poco antes de Navidad para cerrar el trato empresarial. Sin embargo, antes de sumergirse por completo en las negociaciones, ella decide tomarse una noche libre en París.

Allí, ocurre lo inesperado: Sydney tiene un encuentro significativo con Henri Cassell (Wozniczka), un atractivo parisino que convierte una velada sencilla en algo especial.

Por desgracia, todo se complica cuando llega el momento de las negociaciones finales y nuestra protagonista descubre que Henri es el hijo del fundador. Es decir, el heredero de la empresa que ella está intentando adquirir.

De esta manera, atrapada entre su ambición profesional, competidores rivales y sus sentimientos genuinos, Sydney deberá decidir qué importa realmente durante esta ajetreada temporada navideña.

el encanto del champagne

Tráiler de El encanto del champán

Embed - Champagne Problems | Official Trailer | Netflix

Reparto de El encanto del champán

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “El encanto del champán”:

Minka Kelly como Sydney Price, una ejecutiva determinada

como Sydney Price, una ejecutiva determinada Tom Wozniczka como Henri Cassell, un carismático heredero parisino

como Henri Cassell, un carismático heredero parisino Thibault de Montalembert como Hugo Cassell, el fundador de Château Cassell

como Hugo Cassell, el fundador de Château Cassell Maeve Courtier-Lilley como Skyler Price, la hermana de Sydney

como Skyler Price, la hermana de Sydney Sean Amsing como Roberto Salazar

como Roberto Salazar Flula Borg como Otto Moller

como Otto Moller Astrid Whettnall como Brigitte Laurent

como Brigitte Laurent Xavier Samuel como Ryan Garner

como Ryan Garner Mitchell Mullen como Marvin Roth