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José María Muscari, "devastado" por la muerte de Ernestina Pais: "Fue desgarrador"

El director de la obra que protagonizaba la periodista estuvo en el lugar del siniestro y se mostró conmovido por la tragedia.

El director de teatro fue al lugar del siniestro y el panorama era desgarrador. 

El director de teatro fue al lugar del siniestro y el panorama era desgarrador. 

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La muerte de Ernestia Pais, a los 54 años, mientra siba camino al teatro en su auto y colisionó con una formación del Tren de la Costa en San Isidro, conmocionó a todo el espectáculo. Una de las figuras que dijo estar "devastado" es el director de la obra que hacía la periodista, José María Muscari.

Ernestina murió camino al teatro.
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El video del accidente que causó la muerte de Ernestina Pais

La conductora se dirigía este viernes al Teatro Niní Marshall, ubicado en la ciudad de Tigre, donde se iba a presentar con la obra El divorcio del año, junto a Juan Palomino, Fabián Vena, Romina Gaetani y Rocío Igarzábal.

El mediático salió corriendo para el lugar de la tragedia en un paso a nivel en la localidad de Martínez, y quedó copletamente shockeado por las imágenes. Con gran dolor estuvo presente en los momentos más dolorosos minutos después del choque fatal.

El mediático quiso estar presente en el lugar del siniestro vial que le costó la vida a la conductora en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano. Ahí el Honda Civic negro que manejaba la empresaria cruzó la vía con la barrera baja.

La Justicia investiga por qué Pasi colisionó violentamente con su auto al ser embestido por el tren. El golpe dio de lleno sobre el lateral izquierdo, impactando de lleno contra el lado del conductor (donde iba Pais).

Desgarrador posteo del hijo de Ernestina Pais

Tras la trágica noticia de la muerte de la Ernestina Pais, su hijo Benicio le dedicó un sentido mensaje que emocionó a los usuarios. El hijo de la presentadora con el el fotógrafo Alejandro Guyot subió una foto en la que ambos aparecen abrazados, sonriendo a cámara. Acompañó la imagen con un emoji de corazón.

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