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Murió Ernestina Pais: el desgarrador posteo de Benicio para despedir a su mamá

Tras la trágica noticia de la muerte de la periodista y presentadora, su hijo le dedicó un sentido mensaje que emocionó a los usuarios.

Ernestina Pais murió tras subrir un accidente de transito a los 54 años.

Ernestina Pais murió tras subrir un accidente de transito a los 54 años.

La inesperada muerte de Ernestina Pais sigue generando conmoción, en medio de mensajes de despedida uno de los más significativos fue el de su hijo, Benicio Guyot Pais. El joven de 22 años, es fruto de una relación que la periodista mantuvo con el fotógrafo Alejandro Guyot.

Así quedó el auto en el que viajaba Ernestina Pais. 
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Si bien él siempre decidió mantener un perfil bajo, en las últimas horas eligió sus redes sociales para dedicarle un sentido mensaje a su mamá.

Benicio subió una foto en la que ambos aparecen abrazados, sonriendo a cámara. El joven no escribió ningún mensaje, pero acompañó la imagen con un emoji de corazón, reflejando el fuerte lazo de amor que los unía.

Captura: redes sociales.

Captura: redes sociales.

Este sencillo gesto de su hijo se convirtió en uno de los mensajes más comentados de las últimas horas, luego del accidente que sufrió la periodista.

El emocionante mensaje de Rochi Igarzábal para Ernestina Pais

La actriz Rochi Igarzabal le dedicó unas sentidas palabras a Ernestina Pais luego de su fallecimiento. Ambas trabajaban juntas en la obra de teatro El divorcio del año y forjaron una amistad muy cercana. “Es difícil seguir sin vos”, escribió.

“Quiero creer que no es verdad. Amiga, te llamé. Te llamé mil veces. Hablamos a la mañana de hacer actos psicomágicos para que habites tu nueva vida. Llena de proyectos, de arte y de alegría”, inició en su posteo en Instragram.

Pero no dejó de destacar: “Sabía que algo te dolía siempre, en el corazón y a pesar de eso te aferrabas a tu risa explosiva, a nuestros mates en la ruta, a caminar conmigo por pueblitos y ciudades donde íbamos a hacer función. Estos últimos meses hicimos colecho. Dormíamos juntas. Yo te tapaba cuando te veía con frío en los viajes nocturnos yendo de un lado al otro. Venías a mi habitación y compartíamos tus escritos, tus relatos”.

Relató cuáles eran sus deseos y sorprendió: “Decíamos que íbamos a ser millonarias. Estabas cambiando tu casa y dándole luz para empezar de nuevo. No entiendo estar escribiendo esto. No quiero entenderlo, no quiero creerlo”.

Las fotos que posteo la actriz junto a Ernestina.

Las fotos que posteo la actriz junto a Ernestina.

“Yo estaba fascinada con vos. No sé si te dije lo mucho que te amo. Y todo lo que me inspiraste en nuestro vínculo, sentía felicidad de saber que ibas a ser mi amiga por muchos muchos años. Sabíamos que esto era para siempre. Y lo es”, sumó junto con distintas fotos juntas.

En referencia a todo eso que dejó atrás poetizó: “Yo sé que estás, más liviana. Te puedo sentir. Ernes, nos quedaron mil postres por probar. No sé cómo voy a hacer sin ver tus ojos almendrados con la sombrita celeste que encontraste en tu caos y te encantaba. Tu risa, tu "pochi ¿cómo estás?", es difícil seguir después de vos”.

Y cerró: “Te amo para siempre. Nunca quiero dejar de sentir que estas. Debes estar abrazada a Jorge, tanto lo nombrabas.Te amo infinito. Te voy a extrañar todos los días”.

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