22 de septiembre de 2026 Inicio
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Chocó el Pity Álvarez: tuvo un accidente con otro auto que cargaba combustible

Según los primeros reportes, el cantante y exlíder de Viejas Locas e Intoxicados se tocó con un vehículo que cargaba nafta en una estación de servicio en el barrio porteño de La Paternal. Ambos resultaron ilesos y el hecho no pasó a mayores. ¿Qué dijo su abogado?

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El cantante volvió a protagonizar un accidente en la vía pública.

El cantante volvió a protagonizar un accidente en la vía pública.

Cristian "Pity" Álvarez volvió a protagonizar una polémica este martes por la madrugada, cuando, tal cual lo confirmó su abogado Sebastián Queijeiro, chocó otro vehículo que se encontraba cargando combustible en una estación de servicio ubicada en el barrio porteño de La Paternal. Afortunadamente, ambos resultaron ilesos y no se requirió la intervención del SAME, pero el cantante habría estado circulando sin registro. El hecho vuelve a abrir interrogantes sobre el estado de salud del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.

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Según se puede ver en el video que trascendió, Álvarez también estaba cargando nafta en una estación de servicio ubicada en Juan B. Justo y Av. San Martín alrededor de las 2 de la madrugada, cuando, antes de retirarse, tiró marcha atrás y rozó al coche que se encontraba en la boca de al lado. Luego se detuvo, intercambió unas palabras con el damnificado y se retiró del lugar, pero no se observa que hayan intercambiado datos.

Noticia en desarrollo.-

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