Chocó el Pity Álvarez: tuvo un accidente con otro auto que cargaba combustible

Cristian "Pity" Álvarez volvió a protagonizar una polémica este martes por la madrugada, cuando, tal cual lo confirmó su abogado Sebastián Queijeiro, chocó otro vehículo que se encontraba cargando combustible en una estación de servicio ubicada en el barrio porteño de La Paternal. Afortunadamente, ambos resultaron ilesos y no se requirió la intervención del SAME, pero el cantante habría estado circulando sin registro. El hecho vuelve a abrir interrogantes sobre el estado de salud del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.