Juicio contra Pity Álvarez: tras el choque y la internación, declara su madre Mientras el debate ya reunió a 24 testigos a lo largo de nueve jornadas, este martes se presentará Cristina Congiu ante la Justicia. El cantante y exlíder de Viejas Locas e Intoxicados se encuentra en terapia intermedia en el Hospital Tornú por una crisis hipertensiva. Hace 24 horas había protagonizado un leve accidente de tránsito en una estación de servicio. Por Agregar C5N en









Declara Cristina Congiu en el juicio a Pity Álvarez.

Este miércoles, a poco más de 24 horas del accidente de tránsito que protagonizó en una estación de servicio de La Paternal y en medio de la internación, se llevará adelante la décima audiencia en el juicio a Pity Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz.

A partir de las 11:30, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 dará inicio a la etapa de testimonios de la defensa. La jornada incluirá la declaración de su madre, Cristina Congiu, además de Claudio Sosto, Lucas Práctico y Yanina Vissio, todos vinculados al entorno del músico y al barrio Samoré.

El testimonio de Congiu genera gran expectativa, ya que en 2018, apenas días después del hecho, sostuvo que su hijo no era un asesino, sino que actuó acosado por un grupo del barrio que lo extorsionaba y amenazaba.

Tras nueve jornadas en las que declararon 24 personas entre peritos, psicólogos y policías, la nueva defensa del ex líder de Viejas Locas e Intoxicados, integrada por Javier Baños y Sebastián Queijeiro, busca apuntalar la hipótesis de la legítima defensa sosteniendo que Álvarez fue increpado en un paso obligado del barrio y evaluando el impacto de sus adicciones en la percepción de la amenaza.

Pity Álvarez y una nueva jornada del juicio por la muerta de Cristian Álvarez Pity Álvarez fue internado por un crisis hipertensiva: está en terapia intermedia en el Hospital Tornú El músico Cristian Pity Álvarez fue internado en terapia intermedia en el Hospital Tornú debido a una crisis hipertensiva y esperan poder trasladarlo a un sanatorio por su obra social. Esto se da luego del choque ocurrido el martes por la madrugada cuando manejaba un auto con la licencia vencida.