El Gobierno cancela líneas de financiamiento científicas y el presupuesto desciende hacia el 0,164% del PBI

Investigadores, científicos y becarios se movilizan nuevamente al Polo Científico en Palermo contra al ajuste y al cierre definitivo de las convocatorias PICT 2022 y 2023. "El daño que se está haciendo es muy grande", expresaron del sector.

Científicos e investigadores de todo el país rechazan la cancelación de la convocatoria a Proyectos de Investigación Científicos y Tecnológicos (PICT) 2022 y se cerró en forma definitiva la convocatoria PICT 2023, comunicada por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i) . Sumado al desfinanciamiento del sector, que según el último informe del Grupo epc "la Función CyT del presupuesto nacional desciende hacia el 0,164% del PBI" , su mínimo histórico a finales de 2025.

Desde la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) advirtieron en un comunicado que "el debilitamiento del sistema científico no solo afecta el funcionamiento cotidiano de universidades nacionales, institutos de investigación y centros de I+D, sino que también erosiona capacidades estratégicas fundamentales para el desarrollo económico, tecnológico, sanitario y social de la Argentina".

Además, explicaron que en el caso particular de la Universidad Nacional de Mar del Plata, esta línea de financiación permitía el desarrollo de entre 300 y 350 proyectos de investigación , todos los centros de investigación de la institución por más de 2000 investigadores, becarios y personal de apoyo técnico .

También subrayaron la instauración de una " falsa dicotomía entre ‘ciencia básica’ y ‘ciencia aplicada’ para justificar el brutal recorte de fondos, ignorando que toda aplicación concreta surge, indefectiblemente, de un ecosistema robusto de generación de conocimiento".

En esa línea, desde el Grupo epc compartieron un nuevo informe donde remarcaron que "desde diciembre de 2023, la masa salarial cayó 32,1 puntos, la inversión en bienes de uso cayó 64,7%, y las transferencias para gastos corrientes y de capital cayeron 81,7%".

En relación con la suspensión, explicaron que los "Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) de la Agencia I+D+i se inscribe dentro de una disminución del crédito del organismo en un 82,2% en términos reales en dos años de gestión".

Caída función CyT desde 2015 a 2025 10-12-25

La Función Ciencia y Técnica "mantiene en nov-25 su retroceso real, proyectando una caída del 19,5% en 2025, considerando el Crédito Vigente (CV) y la pauta de ejecución durante los once primeros meses del año, que se añade a la caída del 30,2% del año previo. Con ello acumulará una caída de 43,8% en dos años (-0,2% vs. el anterior informe) y se ubicará a 52,3 puntos del año base (2015)".

Desde la Comisión de Ciencia, Técnica y Arte del CIN emitieron también un comunicado en contra a la medida tomada por el Gobierno: "Interrumpen abruptamente la continuidad de numerosas líneas de investigación y comprometen la subsistencia de equipos consolidados en universidades de todo el país y el futuro de la ciencia nacional. Al suspender su herramienta principal de financiamiento competitivo, el sistema nacional de ciencia y tecnología queda sin un soporte regular, federal y previsible, indispensable para su desarrollo".

Comunicado_9-12_CCTyA

"Ningún país desarrollado del planeta ha abandonado su sistema científico-tecnológico; por el contrario, todos han fomentado su crecimiento como condición indispensable para el progreso económico, social y cultural. Argentina no puede quedar al margen de esta realidad sin comprometer su futuro seriamente", sentenciaron.

¿Qué son los Proyectos de Investigación Científico-Tecnológica?

"Son el principal instrumento de financiamiento para la investigación científica que ha tenido no solamente la agencia I+, D+, I, sino todo el entramado científico-tecnológico de nuestro país, porque esos subsidios no van solamente a CONICET, no van solamente a la agencia, sino que las instituciones de ciencia y tecnología", expresó Agustín Ormazábal, doctor en Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes y becario postdoctoral en diálogo con C5N.

La anulación de la convocatoria PICT 2022 representa un serio quiebre, explicó Agustín, porque desconoce un concurso público cuyos proyectos ya habían sido evaluados y adjudicados antes del cambio de autoridades. Aunque la gestión entrante nunca reconoció esos dictámenes, la gravedad radica en que equivale a dar de baja una licitación ya otorgada.

A diferencia del PICT 2023, que nunca llegó a evaluarse y cuyo plazo de presentación se prorrogó trece veces hasta su cancelación, la convocatoria 2022 contaba con fondos asignados a investigadores que superaron el proceso de evaluación, afectando así de forma directa al principal mecanismo de financiamiento científico del país.

"Conozco investigadores que hicieron un esfuerzo muy grande por pensar el proyecto para la convocatoria 2023 y ese esfuerzo fue absolutamente en vano porque nunca se evaluó siquiera", añadió.

Desde la Agencia justificaron la baja del modelo anterior porque "se diluía los recursos en una multiplicidad de proyectos a los que se les adjudicaban montos que resultaban insuficientes para el desarrollo de iniciativas científicas y tecnológicas. Un instrumento que se había convertido en un paliativo sin impacto real en el sistema científico e inconducente para el desarrollo económico y social del país. Es por esto que el Comité resolvió dar de baja las convocatorias PICT 2022 y 2023".

¿Cuáles son los nuevos instrumentos para el financiamiento? Se trata de los PICT startup y los Apoyo a la Investigación Científica (AIC).

Agustín resaltó que los PICT Startup, a diferencia de los PICT 2022 y 2023, son solamente para empresas: "Noo están orientados a laboratorios de investigación, están orientados a Startups y esas startups tienen que ser del estadio madurativo TLR3 en adelante. De hecho, el máximo estadio que puede tener una startup, que es del TLR9, es el que puede acceder a la última etapa de financiamiento de estos PICT, que son por 500.000 dólares".

En el caso de los AIC "financian solamente una de cinco áreas de conocimiento posibles que son algunas de las que son interés para este gobierno, pero que no necesariamente son representativas de la diversidad científica que tiene nuestro país. Por ejemplo, de minería y de inteligencia artificial".

De esta manera se descarta no solamente a la investigación básica en ciencias exactas y naturales, sino a las ciencias sociales y humanas, que son las más afectadas por las políticas del actual Gobierno. También afirmó que "se puede acceder a estos subsidios, aclara que los grupos de investigación que apliquen para este subsidio tienen que tener participación privada".

"Las nuevas convocatorias, tanto los PICT como los AIC, no contemplan la figura de becario. Uno de los objetivos que ha tenido esta nueva dinámica es precisamente anularnos, eliminarnos del sistema, vaciar a la agencia de la formación de recursos humanos", remarcó.

Desde hace 19 meses que los becarios doctorales de la Agencia tienen el salario congelado, cobran 786 mil pesos en el AMBA, desde febrero no tienen recibo de sueldo y que en gran parte del territorio nacional no tienen obra social: "Somos los últimos, después de nosotros no viene nadie".

Informe completo del Grupo ecp