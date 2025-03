Viajó sola a Estados Unidos y rompió en llanto: "Dijeron que sería maravilloso".

En la publicación la joven admite que se trata de un problema "estúpido", sin embargo, no puede controlar el estrés que sentía en ese momento tras planear bien su regreso a casa.

Aunque no detalla la situación exacta que había planeado mal, la joven comentó que en redes sociales no suelen hablar de lo estresante que suele ser viajar sola. "Yo sé que es estúpido, ¿Okey?, pero es que realmente estoy muy estresada y no sé cómo calmarme, no sé como regular, porque planee tan mal el regresar a mi casa y ahora estoy estresada por algo que va a pasar dentro de tres días, no quiero estar incómoda ahorita, no quiero estar incómoda dentro de tres días y como ya estoy cansada", expresó en su video.

Entre llanto, la joven reconoció que estar tanto tiempo sola, el cansancio y el estrés le amargó la experiencia, por lo que quería regresar a su casa en México. "Siento que la gente muestra como otra realidad viajando solo, y aunque es una realidad muy padre, o sea, como si existe, yo no entiendo por qué la gente no muestra que es muy estresante, estoy harta, yo solo quiero volver a mi casa, pero a mi casa de México", agregó la joven.

El video viral de la joven que viajó sola a Estados Unidos