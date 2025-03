“Le daremos una paliza en el campo y fuera del campo si hace falta", indicó el jugador en Romario TV. Por eso, el Monumental explotó: “Poné a Raphina la puta que te parió”.

Embed - MEJORES REACCIONES DE BRASILEÑOS AL ARGENTINA 4-1 BRASIL CON SHOW DE LOS CAMPEONES DEL MUNDO REAÇÕES

Como todo fue muy picante en la previa y durante el partido, las reacciones no podían ser menores. “Histórico por como jugó Argentina, como jugó Brasil… pasarlo por arriba. Mirá lo mal parado que agarra a Brasil. Muy mal, muy mal”, fueron las palabras de un streamer.

“Puta que lo parió, carajo. Cuatro minutos. Carajo, ya están durmiendo”, indicó otro de los famosos brasileros que le tenía mucha fe al equipo. Otro se quejó, pero reconoció el juego de Argentina: “Hace un gol de una forma inacreditable”.

“Jugó en modo tanga. Están preocupados por el cabello, por el look”, indicó otro de los hinchas estallado de bronca. Por último, uno de los hinchas aseguró que no está en contra de la provocación, pero que no pueden probar nada en cancha.