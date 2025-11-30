Video: fuertes tormentas y caída de granizo en Córdoba, Neuquén, Chubut y Río Negro El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por fuertes precipitaciones durante el transcurso del día. En algunas ciudades, el temporal generó anegamiento de calles y algunos destrozos. Por + Seguir en







Varios usuarios grabaron la caída de granizo en sus casas.

Desde el sábado se registraron tormentas de gran intensidad en gran parte de la Argentina, el temporal continúa en provincias como Córdoba, Chubut, Río Negro y Neuquén. En redes sociales, varios usuarios compartieron videos sobre la caída de granizo que ocurrió en varias ciudades.

Las provincias nombradas anteriormente están bajo alerta amarilla y naranja por tormentas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas de hasta 80 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 45 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Según el medio Hoy en Día, en el caso de Córdoba, las zonas más afectadas por el granizo fueron Santa Rosa de Calamuchita, Potrero de Garay, Villa General Belgrano, Villa del Dique y Villas Ciudad de América,