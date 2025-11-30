30 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: fuertes tormentas y caída de granizo en Córdoba, Neuquén, Chubut y Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por fuertes precipitaciones durante el transcurso del día. En algunas ciudades, el temporal generó anegamiento de calles y algunos destrozos.

Por
Varios usuarios grabaron la caída de granizo en sus casas. 

Varios usuarios grabaron la caída de granizo en sus casas. 

Desde el sábado se registraron tormentas de gran intensidad en gran parte de la Argentina, el temporal continúa en provincias como Córdoba, Chubut, Río Negro y Neuquén. En redes sociales, varios usuarios compartieron videos sobre la caída de granizo que ocurrió en varias ciudades.

En CABA, las tormentas se extenderán hasta la madrugada del lunes.
Te puede interesar:

Siguen las lluvias en el AMBA y hay alerta por tormentas en casi todo el país

Las provincias nombradas anteriormente están bajo alerta amarilla y naranja por tormentas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas de hasta 80 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 45 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Según el medio Hoy en Día, en el caso de Córdoba, las zonas más afectadas por el granizo fueron Santa Rosa de Calamuchita, Potrero de Garay, Villa General Belgrano, Villa del Dique y Villas Ciudad de América,

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1994950811366142059&partner=&hide_thread=false

Videos del temporal y el granizo: continúa activa la alerta meteorológica

  • Neuquén
  • Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LMNeuquen/status/1995116324289130542&partner=&hide_thread=false
  • Chubut
    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JornadaChubut/status/1995116870945357922&partner=&hide_thread=false
  • Córdoba
    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bastadefarsas/status/1994994512561606678&partner=&hide_thread=false
  • Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioPuntal/status/1994923560423358919&partner=&hide_thread=false
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La franja central de la Argentina será afectada por lluvias y tormentas. 

Mapa de las tormentas en Buenos Aires: así avanzan las lluvias este sábado 29 de noviembre

El ingreso de un frente frío generará el descenso de las temperaturas para el fin de semana. 

Inminente arribo de tormentas en el AMBA: el avance de un frente frío trae cambios en las temperaturas

Las lluvias llegarán para el jueves a última hora del día. 

Se viene un brusco cambio del pronóstico para AMBA: rige una alerta meteorológica por tormentas

Se esperan que las lluvias afecten el centro del país. 

A pesar del calor, rige una alerta meteorológica por tormentas: a qué hora llueve

 Continúan las jornadas calurosas y se esperan lluvias para el fin de semana.

Llega el calor extremo al AMBA y varias localidades de Argentina: se esperan máximas entre los 34° y 37°

Cuyo, la zona central y el norte de la Patagonia sufrirán el calor.

El fin de semana largo termina con alertas por ráfagas y calor extremo en ocho provincias

Rating Cero

Tini acompañó a De Paul en el último partido del Inter Miami.

Video: el romántico beso de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tras el título del Inter Miami

Mick Jagger sorprendió en las redes con un cambio de look. 

La impresionante transformación física de Mick Jagger: entrena 6 veces por semana a sus 82 años

Castiello sorprendió con un encuentro insólito con Maradona.

Hernán Cucuza Castiello: "El tango y el fútbol son lo que nos representa a los argentinos"

Lowrdez contó sobre su operación y hasta hizo un challenge antes del quirófano.

Lourdes Fernández se operó y, horas antes, dejó un mensaje: "Cierro una etapa"

La entrevista de Virginia da Cunha sirvió como una confirmación oficial de la situación.

"Quedamos todas recalculando": Virginia da Cunha confirmó que Lissa Vera se bajó de Bandana

La pareja se separó después de 14 años de matrimonio y 3 hijas en común.

"Me invitó a retirarme": Chechu Bonelli se quebró al hablar de su exsuegra tras separarse de Darío Cvitanich

últimas noticias

Tini acompañó a De Paul en el último partido del Inter Miami.

Video: el romántico beso de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tras el título del Inter Miami

Hace 27 minutos
Entre noviembre de 2023 yoctubre de 2025, la dotación de personal se redujo en 60.784 puestos de trabajo, loque implica una caída del 17,7%.

Advierten por la pérdida del empleo público: se recortaron más de 60 mil puestos de trabajo

Hace 29 minutos
El partido que define el segundo ascenso será este domingo desde las 17

Se define el último ascenso a Primera: Deportivo Madryn recibe a Estudiantes de Río Cuarto

Hace 49 minutos
La localidad se ubica a 31 km de la ciudad de Chivilcoy. 

Está cerca de Buenos Aires, tiene solo 5 habitantes y es interesante conocerlo en el verano 2026

Hace 55 minutos
Robert Lewandowski marcó tendencia con su look.

El look monocromático y descontracturado de Robert Lewandowski: muchos querrán copiarlo

Hace 1 hora