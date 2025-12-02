Se retira la lluvia y vuelve el calor al AMBA: que día de la semana se esperan 33 grados de máxima Tras un fin de semana con tormentas intensas en gran parte de la Argentina, el ingreso de un viento norte generará el ascenso de la temperatura de manera constante. Por + Seguir en







Vuelven las jornadas calurosas. Redes Sociales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico extendido para la primera semana de diciembre, en la cual se espera un incremento de las temperaturas de manera gradual, con máximas para el Área Metropolitana de Buenos Aires, que rondarán entre los 32 y 33 grados.

Tras el temporal que afectó varias provincias de la Argentina, con fuertes tormentas y granizo, las condiciones meteorológicas mejoran de cara al inicio del último mes del año.

Según explicaron desde Meteored para el "martes se espera la rotación del viento al sector norte, lo que transformará rápidamente la masa de aire en un componente cálido" lo que generará un "ascenso térmico sostenido, con temperaturas elevadas que dominarán la semana tanto en la porción central como en el norte argentino".

CABA pronóstico 2-12-24 Además, detallaron que en las provincias de La Pampa, el oeste de Buenos Aires y el sur de Córdoba, las máximas podrían alcanzar entre 37 °C y 38 °C.

La máxima para el martes 2 será de 28° y la mínima de 15° con un cielo despejado, a partir del 2 de diciembre se espera el incremento en las temperaturas. El miércoles 3, la máxima será de 29° y la mínima de 18°, mientras que para el jueves 4 trepará a los 31° y mínima de 20.

El día más caluroso de la semana será el viernes 5, con una máxima entre los 32° y 33° y una mínima de 21°. Estas condiciones se mantendrán para el primer fin de semana largo de diciembre por el Día de la Virgen. Recomendaciones del SMN ante alertas por calor extremo Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerir frutas y verduras.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.