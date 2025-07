Vecinos protestan en Villa Lugano: "Hace más de 14 días que estamos sin agua potable"

Los vecinos de Villa Lugano , en el sur de la Ciudad, reclamaron porque hace más de 14 días que están sin agua : "No era que si sacaban los subsidios íbamos a tener mejor servicio ", reclamaron. Como parte del descontento salieron a cortar la Autopista Richieri, para visibilizar el desastre que es la zona, donde hay 4 complejos de torres de edificios que complejiza la situación.

En el programa El Diario, en C5N, con la conducción de Daniel Ballester, los vecinos resaltaron que "los bidones que nos dan y dejan en la puerta de casa son marrones, no sirven ni para bañarse ni para tomar", aseguraron los vecinos que cortaron la ruta en el lugar.

"Cada día pagamos más y cada vez está peor", "el agua es un derecho", y "el agua es esencial", exigieron ante la empresa AySA y Edesur ya tienen corte de luz cada día y medio. "Nos cortan muchísimo la luz, y hemos tenido muchos problemas en el 2014 y lo único que nos queda es cortar la autopista".

"Para cocinar tenemos que comprar agua o mandar a lavar al lavadero", sostuvo una mujer mayor que hace 14 días que no tiene el servicio y que vive en un piso alto de un edificio", subrayaron y agregaron: "Es muy grande el espacio físico que no tiene agua y nos preocupa la no respuesta".

Hicieron el reclamo por la falta del agua desde las calles Santander y Larrazábal y 10 cuadras a la redonda: "No te podes duchar, no te podes lavar porque el lavarropas no funciona", puntualizaron los manifestantes.

Hace 14 días que les toman los reclamos y se llevan un certificado de trámite por la gestión, pero sin resolverlo. "Dicen que es un problema de presión y nos dejaron los tanques secos. Es decir, que quienes estamos en un primer piso y hacia arriba no tenemos agua. No se puede vivir así. No tenemos respuesta", aclaró una mujer.

Entre otros testimonios, aseguraron que "pagamos el agua y no es tan barata", "a la gente le da vergüenza hacer este corte, todos llegamos recién de laburar y no tenemos agua ni para tirar la cadena del baño", dijo un hombre que reconoció que está gastando de agua mineral más que en la boleta "que es de 30 mil pesos", y que ahora tiene que pagar "una fortuna" en el agua en botella.