A horas de las elecciones, la Justicia suspendió a dos centros de votación en la Ciudad de Buenos Aires por peligro de derrumbe La jueza María Romilda Servini de Cubría ordenó modificar las mesas de comicios que iban a suceder en dos escuelas ubicadas en el barrio de Palermo. Estos institutos presentaron problemas en la mampostería y en el servicio eléctrico. Por







Los centros de votación afectados son el Instituto Gascón y el Instituto Gascón SUM, ubicados en las calles Serrano 1261 y Gurruchaga 1254, respectivamente.

La jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría ordenó cambiar dos centros de votación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por graves problemas de infraestructura. Se tratan de dos escuelas ubicadas en el barrio de Palermo en los que, a horas de comenzar los comicios legislativos de este domingo, no podrán ser utilizados para las elecciones por peligro de derrumbe y falta de luz.

Los centros de votación afectados son el Instituto Gascón y el Instituto Gascón SUM, ubicados en las calles Serrano 1261 y Gurruchaga 1254, respectivamente. Según la resolución de la jueza Servini de Cubría, estos colegios fueron desafectados de ser sedes en los comicios por peligro de "desprendimiento de la mampostería en un aula y la falta de suministro eléctrico".

Además, la Justicia dispuso a última hora el traslado de estas sedes de votación. En cuanto a las mesas de sufragio del N° 6752 al 6756 inclusive, se trasladaron a la Escuela N° 23 "Dr. José María Bustillo", ubicada en la calle Thames al 1361.

Por su parte, las mesas de votación del N° 6757 al 6761 inlusive se designaron al Instituto Marie Manoogian, ubicado en la calle Armenia 1338.

La jueza Servini de Cubría dispuso un servicio policial de custodia externa en los edificios afectados (Serrano y Gurruchaga) con la misión específica de informar y orientar al electorado sobre el cambio de último momento, para que puedan dirigirse a las nuevas escuelas designadas.