PNC de ANSES: las fechas más importantes de noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció los nuevos montos y el calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas correspondientes al próximo mes.

Las PNC están destinadas a quienes no pueden acceder a una jubilación tradicional y contemplan distintas situaciones de vulnerabilidad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que las PNC recibirán un nuevo aumento en noviembre de 2025 , en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre , que marcó una suba del 2,08% . Además, continuará vigente el bono previsional de $70.000 , una ayuda adicional destinada a reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.

Las fechas de pago se distribuyen del 10 al 14 de noviembre, según el último número del DNI de cada beneficiario.

Las PNC están dirigidas a personas que no cumplen con los requisitos para acceder a una jubilación contributiva . Pueden solicitarlas:

Titulares de pensiones graciables o especiales otorgadas por ley.

Madres de siete o más hijos , que perciben un haber equivalente al mínimo jubilatorio.

Adultos mayores de 70 años sin aportes jubilatorios suficientes.

Personas con invalidez o discapacidad certificada.

Monto de la PNC de ANSES en noviembre 2025

Desde noviembre, los haberes se actualizarán de la siguiente manera:

PNC por invalidez o vejez: $233.136,88 + bono de $70.000 = $303.136,88 .

PNC para madres de siete hijos o más: $333.085,39 + bono de $70.000 = $403.085,39 .

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.442,16 + bono de $70.000 = $336.442,16.

El refuerzo extraordinario continuará acreditándose junto al haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

PNC de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

Los pagos de las PNC se realizarán entre el 10 y el 14 de noviembre, organizados según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):