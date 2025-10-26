PNC de ANSES: las fechas más importantes de noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que las PNC recibirán un nuevo aumento en noviembre de 2025, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, que marcó una suba del 2,08%. Además, continuará vigente el bono previsional de $70.000, una ayuda adicional destinada a reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.
Quiénes pueden acceder a la PNC de ANSES
Las PNC están dirigidas a personas que no cumplen con los requisitos para acceder a una jubilación contributiva. Pueden solicitarlas:
Monto de la PNC de ANSES en noviembre 2025
Desde noviembre, los haberes se actualizarán de la siguiente manera:
-
PNC por invalidez o vejez: $233.136,88 + bono de $70.000 = $303.136,88.
-
PNC para madres de siete hijos o más: $333.085,39 + bono de $70.000 = $403.085,39.
-
Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.442,16 + bono de $70.000 = $336.442,16.
El refuerzo extraordinario continuará acreditándose junto al haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
PNC 2.png
El bono de $70.000 acompaña el aumento del 2,08% para reforzar los ingresos previsionales.
Freepik
PNC de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025
Los pagos de las PNC se realizarán entre el 10 y el 14 de noviembre, organizados según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):
-
DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre.
-
DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre.
-
DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre.
-
DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre.
-
DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre.