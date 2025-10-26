26 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

PNC de ANSES: las fechas más importantes de noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció los nuevos montos y el calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas correspondientes al próximo mes.

Por
Las PNC están destinadas a quienes no pueden acceder a una jubilación tradicional y contemplan distintas situaciones de vulnerabilidad.

Las PNC están destinadas a quienes no pueden acceder a una jubilación tradicional y contemplan distintas situaciones de vulnerabilidad.

Freepik
  • Las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán un incremento del 2,08% desde noviembre.
  • Se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios habilitados.
  • Los pagos se realizarán entre el 10 y el 14 de noviembre, según la terminación del DNI.
  • Las madres de siete hijos cobrarán $403.085,39, el monto más alto del grupo.
La Tarjeta Alimentar se acredita junto con la AUH, AUE o PNC sin necesidad de trámite previo.
Te puede interesar:

Tarjeta Alimentar de ANSES: ¿cuál es el trámite para cobrar en noviembre 2025?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que las PNC recibirán un nuevo aumento en noviembre de 2025, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, que marcó una suba del 2,08%. Además, continuará vigente el bono previsional de $70.000, una ayuda adicional destinada a reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.

PNC 1.png
Las fechas de pago se distribuyen del 10 al 14 de noviembre, según el último número del DNI de cada beneficiario.

Las fechas de pago se distribuyen del 10 al 14 de noviembre, según el último número del DNI de cada beneficiario.

Quiénes pueden acceder a la PNC de ANSES

Las PNC están dirigidas a personas que no cumplen con los requisitos para acceder a una jubilación contributiva. Pueden solicitarlas:

  • Personas con invalidez o discapacidad certificada.

  • Adultos mayores de 70 años sin aportes jubilatorios suficientes.

  • Madres de siete o más hijos, que perciben un haber equivalente al mínimo jubilatorio.

  • Titulares de pensiones graciables o especiales otorgadas por ley.

Monto de la PNC de ANSES en noviembre 2025

Desde noviembre, los haberes se actualizarán de la siguiente manera:

  • PNC por invalidez o vejez: $233.136,88 + bono de $70.000 = $303.136,88.

  • PNC para madres de siete hijos o más: $333.085,39 + bono de $70.000 = $403.085,39.

  • Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.442,16 + bono de $70.000 = $336.442,16.

El refuerzo extraordinario continuará acreditándose junto al haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

PNC 2.png
El bono de $70.000 acompaña el aumento del 2,08% para reforzar los ingresos previsionales.

El bono de $70.000 acompaña el aumento del 2,08% para reforzar los ingresos previsionales.

PNC de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

Los pagos de las PNC se realizarán entre el 10 y el 14 de noviembre, organizados según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre.

  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre.

  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre.

  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre.

  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El apoyo económico transitorio alcanza a despedidos que cumplen con aportes mínimos y plazo para iniciar el trámite.

ANSES paga $322.200 durante 6 meses consecutivos: los detalles del beneficio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) organiza pagos pendientes: El calendario de octubre 2025 detalla las fechas específicas según terminación de DNI para cada prestación.

Se termina octubre 2025: quiénes restan cobrar en el calendario de ANSES

Anses explicó a los jubilados cómo calcular su bono de refuerzo.

Bono para jubilados de ANSES: cómo calcular cuánto me corresponde en noviembre 2025

Anses confirmó si hay aumento en el Complemento Leche o no en noviembre.

Complemento Leche de ANSES: ¿hay aumento en noviembre 2025?

Anses informó quiénes cobran el bono de $70.000.

Bono de $70.000 de ANSES: chequeá si sos uno de los 3 grupos que pueden cobrarlo en noviembre 2025

El refuerzo de $70.000 se aplica de forma proporcional según el monto del haber jubilatorio.

De cuánto es el bono de ANSES para jubilados que superan la mínima en octubre 2025

Rating Cero

Las Elecciones 2025 dejaron muchos memes en internet.

Los mejores memes de las Elecciones 2025 en redes sociales

Esta comedia romántica tiene dos protagonistas muy diferentes entre sí.
play

Tiene solo 12 capítulos, está en Netflix y ofrece una mezcla única entre fantasía y romance

El año 2020 fue uno muy complicado. La pandemia afectó a todos los ámbitos y el cine fue uno de ellos. Hace cinco años se estrenó una película de Marvel de la que nadie se acuerda ya. Los Nuevos Mutantes (2020), dirigida por Josh Boone.

La protagonizan Anya Taylor-Joy y Maisie Williams, pero fue un fracaso en Marvel y nadie la recuerda: qué película es

Ahora llegó a la gran N roja, El elixir de la inmortalidad, la película que es tendencia en este momento, una producción de Indonesia de 2025. Se trata thriller de terror y suspenso.
play

De qué se trata El elixir de la inmortalidad, la película de zombies que es de lo más visto de Netflix

De qué se trata Un fantasma en la batalla, la película de acción española que sorprende en Netflix
play

De qué se trata Un fantasma en la batalla, la película de acción española que sorprende en Netflix

El Chino Darín brilla en una de las películas españolas más vistas del año en Netflix.
play

La película española que está en Netflix y la rompe en el mundo: actúa el Chino Darín

últimas noticias

Conocé los montos actuales de las Inversiones en plazo fijo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 7.000.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Hace 4 minutos
La 20° jornada de Fórmula 1 será a las 17 (hora argentina) y se podrá ver en Disney + y Fox Sports

Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto corre en el Gran Premio de México

Hace 5 minutos
Carmona acaba de debutar en el club número 50 de su carrera.

La historia de Robert Carmona, el futbolista más longevo del mundo: cuántos años tiene

Hace 18 minutos
play

Entre apoyos y reproches, Milei votó en Almagro y se retiró sin hablar

Hace 21 minutos
Dónde queda este pequeño pueblo de Mercedes.

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que tiene todo para pasar un día de campo

Hace 26 minutos