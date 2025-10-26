ANSES paga $322.200 durante 6 meses consecutivos: los detalles del beneficio

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció las condiciones, montos y plazos de una prestación especial. De qué se trata.

El apoyo económico transitorio alcanza a despedidos que cumplen con aportes mínimos y plazo para iniciar el trámite.

La Prestación por Desempleo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) permite a trabajadores despedidos o cuyos contratos finalizaron cobrar un ingreso por hasta seis meses consecutivos , siempre que cumplan con los requisitos previstos. Según datos recientes, el tope del beneficio alcanza los $322.200 por mes , mientras que el mínimo ronda $161.100 , ajustado al mejor salario de los últimos seis meses trabajados.

El importe mensual va de aproximadamente $161.100 a $322.200 y la duración depende de los aportes del trabajador.

La Prestación por Desempleo de ANSES está destinada a trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin justa causa o que finalizaron su contrato bajo condiciones específicas , incluyendo los trabajadores del régimen de la construcción.

Deben contar con aportes registrados: por ejemplo, permanentes con al menos 6 meses en los últimos 3 años , o eventuales con más de 90 días en el último año. El beneficio no se considera un plan social, sino un seguro de ingresos temporales mientras se busca nueva ocupación.

Monto de la Prestación por Desempleo de ANSES en octubre2025

En el contexto de 2025, el monto de la prestación varía según el salario previo del trabajador y los aportes acreditados. Para los casos más completos, el tope actual es de $322.200 mensuales, mientras que el piso ronda los $161.100, equivalente al 50% del salario mínimo vital y móvil estimado. La duración máxima del cobro puede llegar a 12 meses, con extensiones de seis meses adicionales para personas mayores de 45 años.

Cómo acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES

El trámite se puede iniciar a través de la plataforma MiAnses con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionando AtenciónVirtual y luego “Prestación por Desempleo”. También se puede solicitar turno para atención presencial en las oficinas del organismo.

Se requieren documentos como DNI, telegrama de despido o carta del empleador, certificación de servicios o recibos de sueldo recientes. El inicio suele tener plazo de 90 días hábiles tras la desvinculación laboral.

Prestación por Desempleo de ANSES El trámite se inicia digitalmente o presencialmente, y exige despido documentado y estado de aportes Freepik

Desempleo de ANSES: calendario de pagos de octubre2025

El calendario de pagos de octubre 2025 para la Prestación por Desempleo se acredita según la terminación del DNI, de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre.

Las fechas pueden verificarse en Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.