Marcha por la desaparición de Lian en Córdoba: "No queremos que pase lo mismo que con Loan"

Los papás del niño, Elías Flores y María Soraire , encabezaron la protesta para que la investigación no quede estancada. "Queremos saber dónde está mi hijo, que aparezca. No nos dan respuesta, pasaron cuatro meses, estamos desesperados" , expuso el padre.

"No nos vamos a callar, no nos vamos a rendir. No queremos que pase lo mismo que Loan", remarcó el padre sobre el chico desaparecido el 13 de junio en la localidad de 9 de julio, en Corrientes, luego de un almuerzo familiar.

El hombre mostró su indignación por la falta de datos de parte de las fuerzas de seguridad: "Hasta ahorita nada, nos dicen que trabajan en varias líneas de investigación (...) Ingresaron dos vehículos y la Justicia no puede sacar un solo dato. Nos llama la atención".

Flores manifestó que no entiende cómo es que Lian desapareció en un campo en el que viven 25 personas. El sábado 22 de febrero de este año fue visto por última vez, por lo que la Justicia impuso una recompensa de 20 millones de pesos.

Los padres solicitaron el uso de la inteligencia artificial

El último pedido que realizó la defensa de los papás del niño, a cargo del abogado Darío Baggini, es que incorporarán a "dos expertos en inteligencia artificial para profundizar el análisis del caso", aunque por ahora no hay avances significativos.