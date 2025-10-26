26 de octubre de 2025 Inicio
Tarjeta Alimentar de ANSES: ¿cuál es el trámite para cobrar en noviembre 2025?

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó cómo se acreditará la prestación y quiénes seguirán cobrando el beneficio sin realizar gestiones adicionales.

Por
La Tarjeta Alimentar se acredita junto con la AUH

La Tarjeta Alimentar se acredita junto con la AUH, AUE o PNC sin necesidad de trámite previo.

Freepik
  • La Prestación Alimentar mantiene los mismos montos que en octubre, sin aumentos.
  • Se cobra de forma automática junto a la AUH, AUE o PNC para madres de siete hijos.
  • No requiere trámite: ANSES cruza los datos para confirmar la elegibilidad.
  • Los valores varían según la cantidad de hijos y la situación familiar.
Las PNC están destinadas a quienes no pueden acceder a una jubilación tradicional y contemplan distintas situaciones de vulnerabilidad.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2025 los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar continuarán recibiendo el mismo monto que en meses anteriores. La ayuda, que busca garantizar el acceso a alimentos y bebidas esenciales, se deposita de manera automática, sin necesidad de realizar gestiones presenciales o virtuales.

Tarjeta Alimentar 2.png
Es clave mantener actualizados los datos en Mi Anses para conservar el beneficio activo.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar está destinada a familias en situación de vulnerabilidad que cumplen determinadas condiciones. Pueden acceder:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años.

  • Embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).

  • Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

  • Madres que perciben una Pensión No Contributiva (PNC) por siete hijos o más.

La prestación permite comprar exclusivamente alimentos y bebidas no alcohólicas, y se acredita junto con la prestación principal que otorga ANSES.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025

El programa mantiene los mismos valores que en octubre, sin actualizaciones automáticas. Los montos dependen de la composición familiar:

  • Familias con un hijo o embarazadas: $52.250.

  • Familias con dos hijos: $81.936.

  • Familias con tres o más hijos: $108.062.

El dinero se acredita en la cuenta donde el titular cobra la AUH, AUE o PNC, y puede utilizarse con tarjeta de débito para realizar compras en comercios habilitados.

Tarjeta Alimentar de ANSES: ¿tengo que hacer un trámite para cobrar?

No es necesario realizar ningún trámite. La ANSES realiza un cruce de datos automático entre los beneficiarios de AUH, AUE y PNC para determinar quiénes cumplen los requisitos y activar el beneficio. La acreditación de la Tarjeta Alimentar se realiza junto con el pago habitual de la prestación principal, sin un calendario aparte.

Tarjeta Alimentar 4.png
En noviembre, los montos se mantienen sin cambios: entre $52.250 y $108.062 según la cantidad de hijos.

La única gestión recomendada es mantener actualizados los datos personales y familiares en la plataforma Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí, en la sección Información Personal, pueden verificarse los datos y corregirse en caso de error.

