Lissa Vera, tras la detención del novio de Lourdes Fernández, su ex compañera en Bandana: "La tenía en un estado deplorable" La artista contó que ya se había dado cuenta de que Lourdes tenía los pómulos hinchados por los golpes y que no hablaba bien porque había sido ahorcada. Junto a la madre de la víctima, ella lideró la defensa de su amiga.







"Desde 2022, todo eran alarmas", aseguró Lissa Vera.

Lissa Vera, ex Bandana y amiga de Lourdes Fernández, habló esta noche en Duro de Domar, programa conducido por Pablo Duggan en C5N, y contó que se había dado cuenta que la artista había sido golpeada por su pareja, Leandro Esteban García Gómez, cuando la noche del miércoles había enviado un video al grupo de Whatsapp de las integrantes de Bandana para decirles que se encontraba en buen estado. "Me había dado cuenta que tenía los pómulos hinchados por los golpes", aseguró.

Junto a la madre de Fernández, Vera es la persona que ha llevado adelante la defensa de su ex compañera de Bandana ante la agresión física de su pareja. Esto ha provocado un distanciamiento de su amiga, causado por las propias acciones de Gómez. "La prefiero ofendida y viva que contenta y muerta", sostuvo Vera, en diálogo con Duro de Domar, sobre su persistencia para que abandone a su novio violento y golpeador.

En cuanto a los hechos sucedidos en las últimas horas, Vera contó que "también me había dado cuenta que así no habla una persona con anginas y que el tipo la había agarrado del cuello". "Yo hago boxeo y tengo muy visto cuando alguien no puede abrir la boca porque las golpean", explicó.

"A mi esto me dejó preocupada toda la noche", aseguró Vera desde que tuvo contacto con el video en el que la ex cantante de Bandana había compartido un video en el que informaba que se encontraba enferma de anginas.

"La relación se deterioró con Lourdes por causa de que salí a defenderla en su momento. El tipo me odia y si tiene la posibilidad de destruirme lo va a hacer", dijo Vera sobre Gómez. Luego, continuó: "Pero el sol no se puede tapar con las manos y ahora lo agarraron con las manos en la masa, prácticamente secuestrándola y teniéndola en un estado deplorable. Si el juez no avanzaba con el allanamiento, mañana la encontraban muerta".

Por último, Vera compartió que Mabel, la madre de Fernández, se dirigió al Hospital Fernández para estar con su hija mientras le hacen estudios médicos. "Lo único que me importa es que ella esté mejor y se aleje de este monstruo", cerró.