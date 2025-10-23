23 de octubre de 2025 Inicio
El comunicado del abogado de Lourdes Fernández: "Comparto la misma preocupación y angustia que todos"

La denuncia sobre su desaparición la radicó la madre de la cantante al asegurar que no tenía contacto con ella desde el 4 de octubre. Este jueves, la ex-Bandana, publicó un video en sus redes para asegurar que está bien.

Lourdes Fernández estuvo activa en las redes sociales pese a que su mamá denunció su desaparición

En medio del misterioso por el paradero de Lourdes Fernández, el abogado de la cantante emitió un comunicado manifestando su preocupación por la situación denunciada por la madre de la artista.

¿Quién es Leandro, el exnovio de Lourdes?
Quién es Leandro García Gómez, el exnovio de Lourdes, denunciado por violencia de género en 2022

“Quiero agradecer sinceramente la preocupación y el interés que han manifestado por la situación de Lourdes Fernández. Entiendo el nivel de atención que el tema ha generado, y quiero decirles que comparto la misma preocupación y angustia que todos”, comienza la carta escrita por el abogado Yamil Castro Bianchi.

En esa misma línea, el letrado aseguró que en las últimas horas “recibí más de veinte llamados y decenas de mensajes de distintos medios y colegas: “Les pido disculpas si no puedo responderlos a todos: estoy teniendo una mañana muy compleja, con múltiples gestiones”.

abogado lourdes

En una parte de la carta aumentó la preocupación acerca del estado de la cantante asegurando que “efectivamente, la madre de Lourdes está profundamente preocupada por el paradero y el estado de su hija”. “Ha solicitado que se actúe con la mayor prudencia y reserva posible, hasta tanto contemos con información certera y oficial sobre su situación”, indicó.

Además, agregó que, en este momento, “lo más importante es que las investigaciones avancen sin interferencias ni exposición que pudiera comprometer la pesquisa”. “Agradezco a todos los periodistas, productores y colegas que se han comunicado, y les pido comprensión hacia la familia, que atraviesa horas de enorme incertidumbre, y gracias por comunicar, porque si no fuera por ustedes no nos hubiésemos enterado de las últimas novedades”, concluye la carta.

Apareció Lourdes Fernández de Bandana: "Esto es terrible"

Después de varias horas de incertidumbre por la denuncia de su madre, Lourdes Fernández, integrante de la Bandana, publicó una historia en sus redes sociales para enviar un mensaje para llevar tranquilidad.

“Chicos me acabo de levantar, estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible”, pronuncia en una filmación en primer plano y en plena oscuridad.

En el mismo, que se escucha entrecortado, también agrega: “Alguien les informó muy mal y me voy a encargar de saber quién es. Estoy perfecta, gracias. Tremendo. Les mando un beso y gracias por preocuparse por mí y estar pendientes, pero estoy bien”.

De esta manera, la artista dejó en claro que está bien, aunque está pasando unos días en cama por una enfermedad, algo que se notó en su voz mientras grababa la breve filmación que posteó en sus historias de Instagram personal. De igual modo, hasta el momento se desconoce su paradero.

