Los detalles del intenso operativo para encontrar a Lourdes Fernández en el departamento de su novio

Las autoridades detuvieron a Leandro García Gómez, acusado de violencia de género. En la calle Ravignani al 2300 se presentó personal de la Policía de la Ciudad, Policía Científica y el SAME, quienes revisaron las cocheras, bauleras y el departamento donde finalmente se localizó a la cantante con vida.

Lourdes fue trasladad en una ambulancia del SAME al Hospital Fernández.

Instagram: lowrdez

Leandro Esteban García Gómez, pareja de Lourdes Fernández, fue detenido por orden de la Justicia después de que la madre de la ex cantante de Bandana haya denunciado al hombre por violencia de género. En las últimas horas, se conocieron los detalles del gran operativo que se desarrolló en el barrio de Palermo para poder encontrar a la cantante.

El jueves por la noche las autoridades se presentaron en el edificio de departamentos donde vive García Gómez, ubicado en Ravignani al 2300, en el barrio porteño de Palermo. Tras una denuncia realizada por Teresita López Arias, madre de Lourdes Fernández, debido a que no tenía noticias de su hija desde hacía dos semanas.

policia lourdes fernandez

En el lugar se presentaron varios oficiales de la Policía de la Ciudad, Policía Científica, y personal del SAME, quienes ingresaron al edificio, y buscaron desde el garaje, las bauleras, y en las áreas comunes.

En el tercer piso, encontraron el departamento donde vive Leandro Esteban García Gómez, por lo que tuvieron que necesitar a un cerrajero para ingresar al domicilio. Dentro de la vivienda encontraron a la cantante y, el acusado por violencia de género, fue detenido en el lugar, a pesar de que intentó escapar.

En paralelo, a Lourdes, el personal de asistencia la trasladó al Hospital Fernández, donde permaneció toda la noche y a primeras horas de la mañana del viernes, fue dada de alta. "Sin ninguna sintomatología fue dada de alta a la madrugada del hospital Fernández y se retiró junto a su mamá Mabel", informó el periodista Diego Gabriele en sus redes sociales.

La Justicia detuvo Leandro Gómez, la pareja de Lourdes Fernandez, ex cantante de Bandana

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 13, a cargo de Diego Slupski, había solicitado el allanamiento del domicilio de Gómez durante la mañana de este jueves, después de que su madre presentara una denuncia por la desaparición de la ex cantante de Banda, de quien no tenía noticias desde el último 4 de octubre.

Después de varias horas de incertidumbre por la denuncia de su madre, Lourdes Fernández, integrante de la Bandana, publicó una historia en sus redes sociales para enviar un mensaje para llevar tranquilidad.

“Chicos me acabo de levantar, estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible”, pronuncia en una filmación en primer plano y en plena oscuridad.

El allanamiento se concretó durante la noche del jueves y los efectivos de la policía que lo llevaron a cabo tuvieron una enorme sorpresa: en el departamento de Gómez, ubicado en el barrio porteño de Palermo, se encontraba Fernández. Los encargados de la investigación tienen la hipótesis de que ella se encontraba allí privada de su libertad.

Después del operativo de allanamiento en el que la policía encontró a la ex cantante de Bandana, las fuerzas de seguridad detuvieron a Gómez.

