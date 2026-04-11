Vacunación antigripal 2026: desmienten tres mitos populares La vacuna antigripal se aplica principalmente bebés de entre 6 meses y 2 años, embarazadas, personas con factores de riesgo y mayores de 65 años. Conoce las recomendaciones que contó el doctor Ramiro Heredia en C5N. Por + Seguir en







Ante la inminente llegada del invierno y las bajas temperaturas, comenzó la campaña para la vacunación antigripal 2026. En el programa de salud Divino Tesoro, el médico Ramiro Heredia contó las recomendaciones a la hora de aplicársela y desmintió los principales mitos que rondan en torno a la vacuna.

La circulación viral comienza a incrementarse y contar con la protección adecuada es fundamental para el cuidado propio y para los que te rodean. La vacunación está especialmente indicada para los grupos de mayor vulnerabilidad, entre ellos los adultos mayores de 65 años, niños de entre 6 meses y 2 años, embarazadas, en quienes la vacuna brinda una doble protección, tanto para la gestante como para el niño por nacer, y personas que conviven con enfermedades crónicas.

VSR vacunación Uno Santa Fe Vacuna antigripal: los principales mitos A pesar de la evidencia científica, diversos mitos persisten y generan dudas en la población. Una de las falsas creencias más extendidas es que la vacuna puede provocar la enfermedad. Al respecto, Heredia aseguró que "la vacuna no da gripe, en ninguna situación; lo que pasa es que la gente tal vez se agarró otro virus respiratorio o no alcanzó a desarrollar la protección de la vacuna, que requiere unas dos semanas. Muchas veces, la vacuna no evita la infección, pero sí evita complicaciones graves".

vacuna antigripal Télam. Otro punto de controversia es la falsa sensación de seguridad en personas jóvenes y saludables. Sin embargo, la medicina preventiva subraya que “la vacuna está aprobada para todas las personas de 6 meses en adelante, no tiene contraindicaciones prácticamente y todos vivimos con alguien de riesgo, así que está muy bien vacunarse”. Asimismo, ante el escepticismo sobre la eficacia de la dosis, se recuerda que es el recurso más potente disponible: “La vacuna es la mejor herramienta que tenemos, ya que nos atenúa los síntomas de manera significativa”.

Finalmente, ante la duda de si el tiempo de vacunación ya terminó, los expertos despejan cualquier incertidumbre: “La vacuna es anual y el mejor momento es ahora; estamos a tiempo siempre que el virus circule”. La recomendación es clara: ante el invierno, la prevención es la llave para transitar la temporada con mayor seguridad.

¿A qué grupo es recomendable aplicarse la vacuna antigripal? Personal de salud

Personas de 65 años o más.

Embarazadas: en cada embarazo y en cualquier trimestre.

en cada embarazo y en cualquier trimestre. Niños de 6 a 24 meses de edad.

Personas de 24 meses y 64 años inclusive con factores de riesgo

Personal estratégico: cuyo desempeño es clave para mantener las funciones esenciales como Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad.

cuyo desempeño es clave para mantener las funciones esenciales como Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Puérperas: la intervención más efectiva es la vacunación durante el embarazo, la cual protege tanto a la gestante como al niño hasta los 6 meses de vida. Es prioritario aumentar las coberturas de vacunación de las embarazadas para todas las vacunas recomendadas. Sin embargo, si por alguna razón, la gestante no pudo vacunarse durante el embarazo, puede administrarse la vacuna antigripal hasta el egreso de la maternidad como máximo hasta 10 días posparto. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Enfermedades respiratorias crónicas.

Enfermedades cardíacas: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopatías, cardiopatías congénitas.

Enfermedades renales: personas en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.

Obesidad (índice de masa corporal mayor a 40 kg/m2).

Diabetes.

Infección por VIH/SIDA.

Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no oncohematológica).

Utilización de medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días).

Pacientes oncológicos, trasplantados y sus convivientes.

Retraso madurativo grave en menores de 18 años.

Personas con síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio y malformaciones congénitas graves.

Asplenia (personas sin bazo).

Tratamiento crónico con aspirina en menores de 18 años.

Convivientes de niños/as prematuros/as con un peso menor a 1.500 gramos.

Convivientes con inmunosuprimidos.