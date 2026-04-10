Científicos argentinos logran recrear neuronas humanas con Alzheimer: un avance que puede cambiar todo

Por primera vez es posible observar cómo se desarrolla la enfermedad directamente en células humanas reales, abriendo una nueva etapa en la investigación.

Estos hallazgos permiten entender mejor cómo avanza la enfermedad desde sus primeras etapas.

Un grupo de científicos argentinos dio un paso clave en la lucha contra el Alzheimer: lograron crear neuronas humanas en laboratorio a partir de células de un paciente con la forma hereditaria de la enfermedad.

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El avance no es menor. Por primera vez, es posible observar cómo se desarrolla el Alzheimer directamente en células humanas reales, abriendo una nueva etapa en la investigación científica.

El proceso comenzó con células de la piel del paciente. A través de técnicas de reprogramación, los investigadores las transformaron en células madre y, luego, en neuronas.

Así, lograron “recrear” en laboratorio el comportamiento del cerebro afectado por Alzheimer.

Al analizar estas neuronas, los científicos detectaron alteraciones clave en su funcionamiento:

Fallas en el manejo del calcio

Problemas en las mitocondrias, responsables de la energía celular

Disfunciones que podrían explicar la muerte neuronal

Estos hallazgos permiten entender mejor cómo avanza la enfermedad desde sus primeras etapas.

Por qué este avance es tan importante

Hasta ahora, gran parte de la investigación sobre Alzheimer se basaba en modelos animales.

Este desarrollo cambia el paradigma:

Permite estudiar la enfermedad en células humanas

Facilita probar tratamientos de forma más precisa

Abre la puerta a terapias personalizadas

Lo que hay que tener claro

Este descubrimiento no es una cura. Pero sí es un paso fundamental para acercarse a tratamientos más efectivos y, en el futuro, incluso estrategias de prevención.

Ciencia argentina en la primera línea

El trabajo fue realizado por equipos del sistema científico nacional, incluyendo investigadores del CONICET, la Fundación Instituto Leloir y la UBA, y publicado en una revista científica internacional.

Un ejemplo de cómo la ciencia argentina sigue generando conocimiento con impacto global.

En síntesis

Hoy no se curó el Alzheimer. Pero se logró algo igual de importante: entenderlo mejor desde adentro. Y en esa comprensión, puede estar la clave del futuro.