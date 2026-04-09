La leptospirosis en Córdoba ya se cobró una vida y refuerzan las medidas sanitarias en la provincia Un hombre de 39 años murió tras ser infectado por la bacteria, presente en la orina de roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y animales silvestres. Las condiciones climáticas como las recientes inundaciones, favorecen las condiciones de humedad donde sobrevive el microorganismo. Por + Seguir en







En la provincia, desde 2021 hasta 2026 se registraron 14 casos confirmados de leptospirosis.

Un hombre de 39 años murió tras ser infectado por Leptospirosis en Córdoba. El microorganismo se encuentra presente en la orina de roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y animales silvestres y las condiciones de humedad favorecen a su supervivencia. Las condiciones climáticas como las recientes inundaciones que atraviesa la provincia, son propicias para la propagación del la enfermedad, por lo que las autoridades refuerzan los controles sanitarios para evitar una epidemia.

Según informó el Ministerio de Salud de la Provincia, a través del Departamento de Zoonosis de la Dirección de Jurisdicción de Epidemiología e Integración de Niveles, se conoció del contagio del hombre de 39 años, oriundo de Bell Ville, después de su deceso, tras estudios de laboratorio. En un primer momento, fue atendido en el Hospital Regional Ceballos por los síntomas y debió quedar internado.

El hombre falleció sin diagnóstico etiológico y fue entonces cuando el hospital tomó la decisión de practicarle estudios diferenciales para dar con las causas de la muerte. Las muestras fueron derivadas al Laboratorio Central, que las mandó al Instituto Nacional Dr. Emilio Coni, y que terminó confirmando el diagnóstico de leptospirosis.

Córdoba "La leptospirosis es producida por una bacteria que puede estar presente en la orina de ciertos animales, como roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y animales silvestres", explicaron las autoridades gubernamentales y agregaron que se avanzó con la investigación epidemiológica y "se articularon acciones conjuntas entre el hospital, el centro de salud privado y la Secretaría de Salud del municipio, a fin de tomar las medidas de prevención y control pertinentes".

Cómo se contagia la leptospirosis El contagio se produce por el contacto directo con la orina de un animal infectado, o por ingestión de alimentos y agua contaminados con dicha orina. La transmisión de persona a persona es muy poco frecuente. La bacteria sobrevive en lugares húmedos y protegidos de la luz, por lo que la reciente crecida de los ríos e inundaciones en la provincia constituyen el ambiente propicio para su proliferación y sobrevida.

En cuanto a los síntomas en la mayoría de los casos se presenta con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general. Por el momento, no se registran otros casos y desde el Municipio confirmaron que se encuentran monitoreando de cerca los contactos laborales y familiares del paciente para evitar la epidemia. Los contagios de esta bacteria no son muchos pero de ser detectados, deben informarse para evitar su propagación. En Córdoba, desde 2021 hasta 2026 se registraron 14 casos confirmados de leptospirosis, distribuidos en 13 localidades. Asimsmo, se constataron cuatro fallecidos: dos en General San Martín, uno en Tercero Arriba (en 2024) y uno en el departamento Unión (en 2026).