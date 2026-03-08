8 de marzo de 2026 Inicio
Urgencia sanitaria en Salta: una directora fue mordida por un murciélago y la evacuaron en helicóptero

Una docente de una escuela rural de la zona de Tartagal fue trasladada de urgencia a un hospital para recibir tratamiento y la vacuna antirrábica en la capital de la provincia.

La directora estaba en la escuela rural 4.163 del paraje El Traslado

La directora estaba en la escuela rural 4.163 del paraje El Traslado, Tartagal.

Una directora de una escuela rural, ubicada a más de 100 km de la ciudad de Tartagal, fue traslada de urgencia en un helicóptero tras ser mordida por un murciélago. La mujer recibirá tratamiento y la vacuna antirrábica en la capital salteña. El hecho generó alarma en la comunidad educativa de la provincia y puso en evidencia las dificultades de acceso a la atención médica en zonas alejadas.

Salta se encuentra preocupada por un hecho insólito en la zona de Tartagal. Una directora de la escuela rural del departamento San Martín, escuela 4163 del paraje El Traslado, debió ser evacuada en helicóptero luego de haber sido mordida en la mano por un murciélago mientras recorría distintos sectores del establecimiento.

El episodio ocurrió el viernes en la institución educativa, que funciona bajo la modalidad de jornada completa con albergue anexo y recibe a estudiantes de la zona. El establecimiento se encuentra en un área rural a más de 100 kilómetros de la ciudad de Tartagal, lo que dificulta los traslados sanitarios por vía terrestre. Tras ser atacada por el murciélago, la mujer permaneció en el lugar hasta que recién este sábado, por consejo de los agentes sanitarios que realizaban tareas en la zona, y por la insistencia de su hijo, que es enfermero en la capital salteña, aceptó ser derivada para su atención médica especializada.

El operativo se llevó a cabo mediante una evacuación aérea, necesaria por la lejanía del paraje y las dificultades de acceso terrestre. Una vez en Salta capital, el equipo médico evaluará su condición y le aplicará la vacuna antirrábica, siguiendo el protocolo preventivo establecido para este tipo de incidentes. A su vez, se activó el protocolo correspondiente del seguro laboral, ya que la directora se encontraba en su lugar de trabajo al momento del incidente. Las autoridades sanitarias también vigilan de cerca la situación para descartar cualquier riesgo epidemiológico vinculado al animal.

