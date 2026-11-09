¿Llegan las lluvias? Cómo estará el clima para la misa del papa León XIV en la Basílica de Luján La última gran actividad del Sumo Pontífice en la Argentina será la celebración que encabezará el miércoles en el predio ubicado frente a la Basílica de la localidad bonaerense. Se espera que una multitud participe del evento, aunque las condiciones climáticas podrían no ser las mejores. Por Agregar C5N en









Al igual que la última peregrinación, la visita del Papa a Luján podría estar pasada por agua. Redes sociales

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá su broche de oro con la misa que encabezará este miércoles 11 en el predio ubicado frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján, donde se espera una multitudinaria asistencia de fieles. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el evento podría estar marcado por las lluvias.

Después de un martes con cielos mayormente nublados y una máxima de 26°, la inestabilidad llegará a la localidad bonaerense durante las primeras horas del miércoles. Para la madrugada se anticipa una mínima de 16° y una probabilidad de chaparrones de entre el 10% y el 40%.

El termómetro subirá para las 10 de la mañana, cuando está previsto que León XIV dé inicio a la misa, y se ubicará en los 22°. El SMN advirtió que la probabilidad de chaparrones se mantendrá entre el 10% y el 40% incluso después del mediodía y durante la tarde, con una máxima de 28°, y las condiciones recién mejorarían por la noche.

SMN La agenda del Papa en Argentina para el miércoles 11 de noviembre La última jornada de León XIV en la Argentina comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. A las 10, el Papa viajará a Luján para celebrar una misa en el predio ubicado frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Luego regresará a Buenos Aires. A las 13:30 se realizará la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y a las 14 partirá rumbo a Lima, Perú, donde continuará su gira latinoamericana.