9 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

¿Llegan las lluvias? Cómo estará el clima para la misa del papa León XIV en la Basílica de Luján

La última gran actividad del Sumo Pontífice en la Argentina será la celebración que encabezará el miércoles en el predio ubicado frente a la Basílica de la localidad bonaerense. Se espera que una multitud participe del evento, aunque las condiciones climáticas podrían no ser las mejores.

Por
Al igual que la última peregrinación

Al igual que la última peregrinación, la visita del Papa a Luján podría estar pasada por agua.

Redes sociales

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá su broche de oro con la misa que encabezará este miércoles 11 en el predio ubicado frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján, donde se espera una multitudinaria asistencia de fieles. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el evento podría estar marcado por las lluvias.

Luján se prepara para la misa multitudinaria del papa León XIV. 
Te puede interesar:

Misa histórica del papa León XIV en Nuestra Señora de Luján: cómo llegar y qué tener en cuenta

Después de un martes con cielos mayormente nublados y una máxima de 26°, la inestabilidad llegará a la localidad bonaerense durante las primeras horas del miércoles. Para la madrugada se anticipa una mínima de 16° y una probabilidad de chaparrones de entre el 10% y el 40%.

El termómetro subirá para las 10 de la mañana, cuando está previsto que León XIV dé inicio a la misa, y se ubicará en los 22°. El SMN advirtió que la probabilidad de chaparrones se mantendrá entre el 10% y el 40% incluso después del mediodía y durante la tarde, con una máxima de 28°, y las condiciones recién mejorarían por la noche.

La agenda del Papa en Argentina para el miércoles 11 de noviembre

La última jornada de León XIV en la Argentina comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. A las 10, el Papa viajará a Luján para celebrar una misa en el predio ubicado frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Luego regresará a Buenos Aires. A las 13:30 se realizará la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y a las 14 partirá rumbo a Lima, Perú, donde continuará su gira latinoamericana.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El hombre de 73 años falleció haciendo fila en FAdeA en la previa a la llegada del papa León XIV a Córdoba.

Un hombre de 73 años murió tras descompensarse haciendo fila para ver al papa León XIV en Córdoba

play

León XIV homenajeó a Francisco con una ofrenda floral en la Catedral Metropolitana y emocionó a todos

León XIV encabezó el encuentro en la UCA y brindó un discurso.

Quiénes son los empresarios y sindicalistas que participaron del encuentro con León XIV en la UCA

El Papa rindió tributo al obispo Angelelli.

El papa León XIV recordó al obispo Enrique Angelelli, asesinado durante la dictadura

play

El Papa en Argentina: dónde está León XIV ahora y qué actividad encabeza

Ezequiel Campa a la izquierda. A la derecha, León XIV en la misa en el Monumento a los Españoles.

Ezequiel Campa respaldó las declaraciones de León XIV sobre discapacidad: "Toca bancar"

Rating Cero

Emanuel Ortega.

A casi un mes de separarse de Julieta Prandi, Emanuel Ortega se mostró acompañado y de fiesta

lavio Mendoza despidió a una fan de 100 años con un video divertido. 

Flavio Mendoza despidió a una fan de 100 años y reveló el recuerdo más bizarro: "Se le cayeron..."

Ezequiel Campa a la izquierda. A la derecha, León XIV en la misa en el Monumento a los Españoles.

Ezequiel Campa respaldó las declaraciones de León XIV sobre discapacidad: "Toca bancar"

¿Qué fue de la vida del actor de Liberen a Willy?

Qué fue de la vida del actor de Liberen a Willy

Máxima Zorreguieta sorprendió con una pollera de jean midi con bordados florales y detalles calados durante su visita oficial a Ghana.

Así fue el llamativo look de Máxima Zorreguieta que sorprendió a todos en una visita rural

Jennifer Lopez y Brett Goldstein despertaron rumores de romance tras ser vistos juntos en un evento privado en Los Ángeles.

Jennifer Lopez y Brett Goldstein fueron vistos juntos en Los Ángeles: ¿nueva pareja?

últimas noticias

Luján se prepara para la misa multitudinaria del papa León XIV. 

Misa histórica del papa León XIV en Nuestra Señora de Luján: cómo llegar y qué tener en cuenta

Hace 8 minutos
El hombre de 73 años falleció haciendo fila en FAdeA en la previa a la llegada del papa León XIV a Córdoba.

Un hombre de 73 años murió tras descompensarse haciendo fila para ver al papa León XIV en Córdoba

Hace 14 minutos
Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén.

Neuquén confirmó el desdoblamiento y elegirá gobernador en febrero

Hace 34 minutos
Nadia Beller sobrevivió a un ataque a tiros el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra.

México le concedió asilo diplomático a Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo que sobrevivió a un tiroteo

Hace 44 minutos
play

León XIV homenajeó a Francisco con una ofrenda floral en la Catedral Metropolitana y emocionó a todos

Hace 44 minutos