10 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

El papa León XIV viaja a Córdoba: cómo estará el clima este martes 10 de noviembre durante su visita

El Sumo Pontífice visita la provincia, donde realizará una misa en el predio de FAdeA. Las condiciones meteorológicas acompañarán durante las primeras horas del día. Sin embargo, no se descartan tormentas pasadas las 14:00.

Por
El sol acompañará el viaje del Papa a la provincia de Córdoba. 

El sol acompañará el viaje del Papa a la provincia de Córdoba. 

Prensa Vaticano

El papa León XIV partió rumbo a la provincia de Córdoba donde realizará una multitudinaria misa en el predio de FAdeA. Durante la jornada del martes, las condiciones meteorológicas acompañarán las primeras horas del día, aunque no se descartan tormentas pasadas las 14:00.

El Papa recorrerá Córdoba.
Te puede interesar:

Cómo será el recorrido de León XIV en el papamóvil por el centro de Córdoba

La jornada en la ciudad de Córdoba comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 16°. Durante las primeras horas de la mañana, las condiciones mejorarán y el sol será protagonista, con una temperatura que irá en aumento: se esperan 18° a las 8 y 20° a las 9. Hacia las 11, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura alcanzará los 23°.

Por la tarde, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. Para las 14, el pronóstico anticipa tormentas, con una probabilidad de precipitación del 90% y una acumulación estimada de 4,7 mm. La temperatura llegará a los 24°, mientras que el viento soplará del este, con velocidades de entre 6 y 27 km/h.

Durante las últimas horas de la tarde y la noche continuarán las tormentas, aunque con una probabilidad de lluvia en descenso. A las 17, se espera una temperatura de 21° y un 70% de probabilidades de precipitaciones, mientras que a las 20 el registro será de 19°, con un 40% de probabilidad de lluvia. Hacia las 23, las condiciones mejorarán y el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura de 18° y viento del oeste.

Alerta meteorológicas por viento para Argentina: las provincias afectadas

Las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego están bajo alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 80 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Al igual que San Juan y La Rioja, donde el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, pudiendo ser superados de forma puntual.

Por último, la provincia de Mendoza está bajo alerta amarilla nevadas, chaparrones de nieve y algunas tormentas embebidas. Se prevén valores de nieve acumulada entre 5 y 15 centímetros, que pueden ser superados de forma local.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Cobertura especial de C5N: el Papa ya despegó y se dirige a Córdoba

El Papa continúa con la agenda de su viaje a la Argentina.

En su tercer día en Argentina, León XIV viaja a Córdoba para encabezar una misa multitudinaria

Los Lujaneritos serán resguardados de la misa multitudinaria en Luján.

Operativo cuatro patas: la movida solidaria para proteger a los "Lujaneritos" durante la visita de León XIV

Las pantallas gigantes permitirán seguir la misa del Papa desde todo el predio de FAdeA.

Gran expectativa en Córdoba por la llegada de León XIV: vigilia, misa multitudinaria y un operativo especial

El papa León XIV tendrá su tercer día en la Argentina.

Misa en Córdoba y vigilia en el Monumento de los Españoles: León XIV prepara su tercer día en Argentina

Victoria Villarruel y Javier Milei.

Villarruel denunció que no fue invitada a la misa de León XIV y subió la tensión con Milei

Rating Cero

Valeria Mazza destacó con su look total black.

Total black: cómo fue el look de Valeria Mazza que sigue marcando tendencia

Por este motivo aparecieron rumores de separación entre María Becerra y J Rei.

Por qué María Becerra atravesó rumores de separación con J Rei: ¿fue real?

La actriz y el cantante blanquearon su romance a principios de año.

Gimena Accardi respondió a las críticas por su diferencia de edad con Seven Kayne: "El famoso patriarcado"

Emanuel Ortega.

A casi un mes de separarse de Julieta Prandi, Emanuel Ortega se mostró acompañado y de fiesta

lavio Mendoza despidió a una fan de 100 años con un video divertido. 

Flavio Mendoza despidió a una fan de 100 años y reveló el recuerdo más bizarro: "Se le cayeron..."

Ezequiel Campa a la izquierda. A la derecha, León XIV en la misa en el Monumento a los Españoles.

Ezequiel Campa respaldó las declaraciones de León XIV sobre discapacidad: "Toca bancar"

últimas noticias

El dólar oficial, sin movimientos por el feriado por la visita del papa León XIV.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 10 de noviembre

Hace 7 minutos
Valeria Mazza destacó con su look total black.

Total black: cómo fue el look de Valeria Mazza que sigue marcando tendencia

Hace 19 minutos
León XIV viajará a Córdoba desde Aeroparque.

Así salía el papa León XIV de Buenos Aires: todo listo para recibirlo en Córdoba

Hace 21 minutos
El Papa recorrerá Córdoba.

Cómo será el recorrido de León XIV en el papamóvil por el centro de Córdoba

Hace 23 minutos
El sol acompañará el viaje del Papa a la provincia de Córdoba. 

El papa León XIV viaja a Córdoba: cómo estará el clima este martes 10 de noviembre durante su visita

Hace 29 minutos