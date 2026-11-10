El papa León XIV viaja a Córdoba: cómo estará el clima este martes 10 de noviembre durante su visita El Sumo Pontífice visita la provincia, donde realizará una misa en el predio de FAdeA. Las condiciones meteorológicas acompañarán durante las primeras horas del día. Sin embargo, no se descartan tormentas pasadas las 14:00. Por Agregar C5N en









El sol acompañará el viaje del Papa a la provincia de Córdoba. Prensa Vaticano

El papa León XIV partió rumbo a la provincia de Córdoba donde realizará una multitudinaria misa en el predio de FAdeA. Durante la jornada del martes, las condiciones meteorológicas acompañarán las primeras horas del día, aunque no se descartan tormentas pasadas las 14:00.

La jornada en la ciudad de Córdoba comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 16°. Durante las primeras horas de la mañana, las condiciones mejorarán y el sol será protagonista, con una temperatura que irá en aumento: se esperan 18° a las 8 y 20° a las 9. Hacia las 11, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura alcanzará los 23°.

Por la tarde, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. Para las 14, el pronóstico anticipa tormentas, con una probabilidad de precipitación del 90% y una acumulación estimada de 4,7 mm. La temperatura llegará a los 24°, mientras que el viento soplará del este, con velocidades de entre 6 y 27 km/h.

Durante las últimas horas de la tarde y la noche continuarán las tormentas, aunque con una probabilidad de lluvia en descenso. A las 17, se espera una temperatura de 21° y un 70% de probabilidades de precipitaciones, mientras que a las 20 el registro será de 19°, con un 40% de probabilidad de lluvia. Hacia las 23, las condiciones mejorarán y el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura de 18° y viento del oeste.

Alerta meteorológicas por viento para Argentina: las provincias afectadas Las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego están bajo alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 80 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Al igual que San Juan y La Rioja, donde el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, pudiendo ser superados de forma puntual. Por último, la provincia de Mendoza está bajo alerta amarilla nevadas, chaparrones de nieve y algunas tormentas embebidas. Se prevén valores de nieve acumulada entre 5 y 15 centímetros, que pueden ser superados de forma local.