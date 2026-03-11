Jorge Macri presentó un nuevo Centro de Diagnóstico en Villa Urquiza

El jefe de Gobierno porteño destacó que el lugar "apunta principalmente a resolver la demanda de salud pública creciente de la clase media". "Por primera vez en la historia los porteños tienen prioridad", sostuvo.

Jorge Macri presentó el nuevo centro de diagnóstico que representa "un nuevo nivel en la atención de la salud" en la Ciudad de Buenos Aires.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, presentó este miércoles el nuevo Centro de Diagnóstico Porteño , ubicado en el barrio de Villa Urquiza, una iniciativa que apunta a mejorar el acceso a estudios médicos y aliviar la demanda en los hospitales públicos de la Ciudad.

El titular del Ejecutivo porteño habló desde la sede ubicada en Galván 3463 junto al ministro de Salud, Fernán Quirós, y el director del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti.

Macri definió al Centro de Diagnóstico como "un nuevo nivel de atención médica dentro del sistema de salud de la Ciudad" . "Hasta ahora teníamos básicamente hospitales que todos conocen y centros de atención primaria, que era ese centro barrial muy importante que hemos mejorado, hemos ampliado y hemos creado algunos nuevos que estaban muy cerquita en los barrios", destacó.

" Este lugar apunta principalmente a resolver la demanda de salud pública creciente de la clase media de la Ciudad de Buenos Aires . Durante muchos años, la mayor parte de los exámenes y derivaciones se concentraban en los hospitales. Eso generaba que alguien por ahí tuviera que esperar semanas o moverse mucho para llegar a la atención que un hospital generaba y decidimos cambiar esa lógica y acercar a los especialistas también a los barrios y sacar parte de esa atención o agregar una mayor atención fuera del hospital", añadió.

El flamante centro beneficiará, en una primera etapa, a más de 500 mil personas de Villa Urquiza y de los barrios de Saavedra, Villa Pueyrredón, Coghlan, Belgrano, Núñez y Colegiales . Atiende de lunes a viernes de 8 a 16 y cuenta con un edificio de dos plantas que integra consultorios, servicios de imagen, laboratorio y espacios de apoyo sanitario.

En la planta baja se instalaron una farmacia, área de imágenes, salas de ecografía, eco doppler y holter, mamografía, rayos X y un equipo radiológico panorámico odontológico, además de boxes para extracciones y consultorios de tocoginecología. En el nivel superior funcionan consultorios de distintas especialidades, una amplia sala de espera, áreas de conducción profesional y esterilización.

El complejo incluye, además, una nueva base del SAME y un Centro de Día, lo que refuerza la capacidad de respuesta ante urgencias y la continuidad de cuidados para pacientes crónicos o con necesidades de seguimiento cercano.

Jorge Macri Fernán Quirós Alberto Crescenti 11 marzo 2026 Jorge Macri presentó el nuevo Centro de Diagnóstico Porteño acompañado por Fernán Quirós y Alberto Crescenti. GCBA

"Asiste a una mayor demanda de una clase media que es muy exigente y por eso los queremos recibir en un lugar de primer nivel con la mejor tecnología, los mejores edificios, el mejor equipo profesional como es este. Este concepto de salud que hasta ahora tenían solo algunos centros privados de altísimo nivel, lo estamos incorporando de manera mejorada al sistema de salud público porque es un nivel de atención que se inserta en el sistema de salud más robusto que tiene la Ciudad de Buenos Aires", explicó el jefe de Gobierno.

"Acá no está la atención de un riesgo de vida, este es un lugar donde podemos darle turno al porteño, priorizarlo, recibirlo con tranquilidad con los especialistas, preparados con los equipos necesarios, pero además, de alguna manera, pusimos un límite y esta es una definición más mía, no médica, a una injusticia disfrazada a veces de solidaridad", planteó.

"Personas que no viven en Buenos Aires venían a hacer de alguna manera un tour sanitario que terminaban pagando los porteños y eso no es justo, sobre todo para un porteño que cada vez nos necesita más. Nos necesita más robustos, más presentes, más cerca. Y eso se terminó. La Ciudad no va a ser más una prepaga gratuita de ningún extranjero", sentenció Macri.

Una red de salud en tres niveles

El Centro de Diagnóstico de Villa Urquiza se integra a una red organizada en tres niveles de atención. El primer nivel está conformado por los 50 Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC), donde se realizan controles de rutina, vacunación, seguimiento de embarazos, atención pediátrica, tratamiento de enfermedades crónicas y tareas de prevención y promoción de la salud en los barrios.

El segundo nivel lo constituyen los Centros de Diagnóstico Porteños, que concentran estudios y consultas especializadas para personas derivadas de los CeSAC. La apertura de Villa Urquiza se suma a los centros ya operativos en La Paternal y Barracas, mientras que un cuarto establecimiento de este tipo se encuentra en obra en Palermo.

El tercer nivel, de mayor complejidad, está integrado por los 34 hospitales generales y especializados de la Ciudad. Allí se realizan internaciones, cirugías, atención de urgencias y tratamientos complejos. Los hospitales reciben tanto emergencias por guardia como derivaciones desde los niveles anteriores.