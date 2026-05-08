Cáncer de mama y menopausia inducida: los síntomas silenciosos que pueden poner en riesgo los tratamientos

Muchas pacientes terminan disminuyendo o abandonando las terapias debido al impacto que estos síntomas tienen sobre su vida cotidiana.

Sofocos intensos, insomnio, sudoración nocturna, agotamiento físico y cambios emocionales. Para millones de mujeres, estos síntomas forman parte de la menopausia. Pero en pacientes con cáncer de mama, muchas veces aparecen de forma abrupta como consecuencia directa de tratamientos que resultan esenciales para su supervivencia.

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Hoy, especialistas internacionales advierten que esta problemática está dejando de ser un efecto secundario “normalizado” para convertirse en un tema prioritario de salud pública y calidad de vida .

El dato es contundente: alrededor del 70% al 80% de los cánceres de mama son hormonodependientes (HR+), un subtipo que requiere terapias endocrinas para disminuir el riesgo de recaída.

Sin embargo, esos tratamientos suelen inducir síntomas menopáusicos severos, conocidos como síntomas vasomotores, que incluyen sofocos, trastornos del sueño y sudoración nocturna . A nivel global, aproximadamente 2,3 millones de mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama cada año.

Y hasta el 80% de las mujeres atraviesa síntomas vasomotores durante la transición menopáusica. La Dra. Joana Reis, especialista en imagenología mamaria y salud femenina, explicó que “para las mujeres con cáncer de mama con receptores hormonales positivos, los síntomas vasomotores representan un desafío clínico mucho más complejo porque pueden transformarse en una barrera para sostener tratamientos fundamentales a largo plazo”.

Y ahí aparece uno de los mayores problemas: muchas pacientes terminan disminuyendo o abandonando tratamientos clave debido al impacto que estos síntomas tienen sobre su vida cotidiana. Los estudios presentados en el Congreso Europeo de Cáncer de Mama 2026 señalan que la baja adherencia terapéutica puede asociarse con peores resultados clínicos y menor supervivencia, especialmente en mujeres jóvenes.

salud A nivel global, unas 2,3 millones de mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama en un año.

Durante años, las alternativas terapéuticas para aliviar estos síntomas fueron limitadas. La terapia hormonal tradicional, utilizada frecuentemente para la menopausia, está contraindicada en pacientes con cáncer de mama hormonodependiente porque el estrógeno puede estimular el crecimiento tumoral.

“Sobrevivir al cáncer de mama no es el final del camino. Es el comienzo de aprender a convivir con sus consecuencias”, resumió uno de los mensajes centrales difundidos por especialistas durante el encuentro científico internacional. En este contexto, la comunidad médica comenzó a impulsar el desarrollo de tratamientos no hormonales enfocados específicamente en controlar estos síntomas sin comprometer la seguridad oncológica. Uno de los avances más recientes busca actuar sobre los mecanismos cerebrales que regulan la temperatura corporal y el sueño, alterados por la caída abrupta del estrógeno.

salud Es importante mejorar la calidad de vida durante y después del tratamiento.

Los especialistas coinciden en que el desafío actual ya no pasa únicamente por aumentar la supervivencia del cáncer de mama. También implica mejorar la calidad de vida durante y después del tratamiento. Porque dormir bien, poder trabajar, sostener vínculos, descansar y atravesar el tratamiento con menos sufrimiento también forman parte de la recuperación.