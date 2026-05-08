Cada cuánto tiempo debes hacer la VTV y qué autos están exentos de pagarla

Los plazos varían dependiendo de la jurisdicción donde esté registrado el vehículo.

Cuáles son los nuevos montos y los nuevos plazos para hacer la VTV en 2026.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en Argentina es el control periódico obligatorio del estado mecánico y de emisión de gases contaminantes de los automotores. Su objetivo es asegurar que los vehículos en circulación cumplan con normas de seguridad para reducir siniestros viales . Se exige para transitar por la vía pública.

Una patinadora de Banfield convocó a una colecta porque necesita 950 mil pesos para el Panamericano

Es un trámite obligatorio a nivel nacional y provincial para autos y motos. Se revisa imprescindiblemente el sistema de frenos, dirección, tren delantero, suspensión, luces, chasis, neumáticos, emisión de gases contaminantes, silenciador y elementos de seguridad activa/pasiva.

Cada distrito establece sus propios plazos, tarifas y excepciones , por lo que conocer cuándo corresponde hacerla y quiénes pueden acceder a descuentos o exenciones es clave para evitar multas y circular en regla. Los márgenes de tiempo y las bonificaciones cambian según la jurisdicción donde esté registrado el vehículo.

Los documentos que necesitás para hacer la VTV si debés realizar el trámite en mayo 2025.

Cuándo debés hacer la VTV

En CABA, los autos y motos de uso particular deben realizar su primera revisión técnica a partir del cuarto año de antigüedad, en el mes que les corresponda según la terminación numérica de la patente, o al alcanzar los 64.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Luego, la frecuencia depende de la antigüedad y el uso del vehículo. Si tiene entre 4 y 7 años y menos de 84.000 km, la VTV se hace cada 2 años. A partir de los 7 años o si supera los 84.000 km, se hace todos los años.

Debe hacerse la VTV, de acuerdo con el último número de la patente:

Terminadas en 2: hasta el 28 de febrero.

hasta el 28 de febrero. Terminadas en 3 : hasta el 31 de marzo.

: hasta el 31 de marzo. Terminadas en 4: hasta el 30 de abril.

hasta el 30 de abril. Terminadas en 5 : hasta el 31 de mayo.

: hasta el 31 de mayo. Terminadas en 6 : hasta el 30 de junio.

: hasta el 30 de junio. Terminadas en 7 : hasta el 31 de julio.

: hasta el 31 de julio. Terminadas en 8: hasta el 31 de agosto.

hasta el 31 de agosto. Terminadas en 9: hasta el 30 de septiembre.

hasta el 30 de septiembre. Terminadas en 0: hasta el 31 de octubre.

hasta el 31 de octubre. Terminadas en 1: hasta el 30 de noviembre.

vtv

Quiénes pueden evitar el pago de la VTV en 2026

Personas con discapacidad : Aquellos que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y el vehículo esté a su nombre (o de un familiar directo).

: Aquellos que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y el vehículo esté a su nombre (o de un familiar directo). Vehículos para transporte de personas con discapacidad: Vehículos que tengan la exención del pago de patente en ARBA y trasladen a personas con CUD.

Vehículos que tengan la exención del pago de patente en ARBA y trasladen a personas con CUD. Jubilados y Pensionados: En CABA, aquellos que perciban hasta dos haberes mínimos y sean mayores de 65 años.

En CABA, aquellos que perciban hasta dos haberes mínimos y sean mayores de 65 años. Vehículos Municipales y Bomberos: Unidades pertenecientes a estos servicios públicos.

Unidades pertenecientes a estos servicios públicos. Jubilados/Pensionados (PBA): En la provincia de Buenos Aires, los jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos pueden acceder a un 50% de descuento (no 100%) si el vehículo está a su nombre.