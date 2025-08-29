ARBA implementará un sistema digital obligatorio para la emisión de comprobantes de retención La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires informó que se llevará adelante desde el 1 de diciembre, con la intención de fortalecer “la transparencia” y mejorar la relación con contribuyentes y agentes de recaudación. Por







ARBA implementará un sistema digital obligatorio para la emisión de comprobantes de retención. Freepik

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que, desde el 1 de diciembre, regirá un nuevo esquema que hará que los agentes de recaudación generar y presentar comprobantes de retención formarán parte del sistema digital, según lo anunciado en el Boletín Oficial.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que la resolución “se inscribe en el camino de modernización y simplificación que venimos impulsando para reducir la carga administrativa y agilizar el cumplimiento tributario”.

En la explicación sumó que, con la digitalización, quieren fortalecer “transparencia, otorga seguridad jurídica y mejora la relación de la Agencia con contribuyentes y agentes de recaudación”.

Los agentes deberán ingresar con CUIT o CIT y completar los datos que requiere el nuevo sistema que se ingresa a través ARBA, a través del aplicativo "Emisión comprobante de retención".

Toda la información tendrá carácter de declaración jurada y se tendrá que enviar antes de las 18 horas del vencimiento correspondiente. El formulario A-122R constituirá para los contribuyentes la constancia de las retenciones.

Los agentes podrán consultar, descargar y eliminar los comprobantes que se generaron en el sistema digital y se quedarán almacenados en “datos históricos”. Con esta implementación se buscará combinar la modernización tecnológica, simplificación administrativa y una mayor equidad en la distribución de responsabilidades entre agentes.