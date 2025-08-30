30 de agosto de 2025 Inicio
Asesinaron a una conductora de aplicación en un intento de robo en La Matanza

La víctima, de 24 años, había aceptado un viaje y cuando llegó al lugar, el supuesto pasajero disparó contra ella para robarle el celular. Familiares y amigos cortarán la Ruta 3 para reclamar justicia.

La joven de 24 años murió tras el disparo.

La joven de 24 años murió tras el disparo.

Una joven de 24 años, quien trabajaba de chofer de una aplicación, aceptó un viaje y cuando llegó a levantar al pasajero se dio cuenta que se trataba de un intento de robo. Le dispararon para robarle el celular y la mataron. Los familiares de la víctima cortarán la calle para pedir Justicia.

La víctima fue identificada como Candela Santa María y viajó hasta González Catán para hacer un viaje. “Le hicieron la cama”, contó Fernando, su primo, en diálogo con TN. La chica llegó a Calderón de la Barca y La Bastilla, pero no la esperaba el pasajero, sino un hombre con un arma.

Según contaron los familiares, Candela estaba a bordo de su vehículo Fiat Cronos, que se lo había comprado recientemente y que aún estaba pagando en cuotas. Por eso trabajando como conductora para poder tener dinero extra y cancelar la deuda.

Según Fernando, ya identificaron al homicida y está prófugo: “Lo tenemos identificado y le pasamos la información a la policía. Mi prima era muy conocida. Compro un Fiat Cronos cero km, a pagar. Hacía trabajitos para pagarlo. Le pidieron el auto por esta aplicación porque la conocían y le hicieron la cama”.

En tal sentido, explicó: “Le robó el celular, no el auto, y la mató. Seguro le robó plata. Es un fisura. Son todos fisuras. La conocían, se ve que estaban pasados de droga y la mataron. El 9 de septiembre cumplía 25 años. Fue entre la 1 y las dos de la mañana”. Ante esta situación, el fiscal Carlos Arribas, de la UFI de homicidios, ya ordenó medidas en el marco de la causa.

