Asesinaron a una conductora de aplicación en un intento de robo en La Matanza La víctima, de 24 años, había aceptado un viaje y cuando llegó al lugar, el supuesto pasajero disparó contra ella para robarle el celular. Familiares y amigos cortarán la Ruta 3 para reclamar justicia.







La joven de 24 años murió tras el disparo. Redes sociales

Una joven de 24 años, quien trabajaba de chofer de una aplicación, aceptó un viaje y cuando llegó a levantar al pasajero se dio cuenta que se trataba de un intento de robo. Le dispararon para robarle el celular y la mataron. Los familiares de la víctima cortarán la calle para pedir Justicia.

La víctima fue identificada como Candela Santa María y viajó hasta González Catán para hacer un viaje. “Le hicieron la cama”, contó Fernando, su primo, en diálogo con TN. La chica llegó a Calderón de la Barca y La Bastilla, pero no la esperaba el pasajero, sino un hombre con un arma.

Según contaron los familiares, Candela estaba a bordo de su vehículo Fiat Cronos, que se lo había comprado recientemente y que aún estaba pagando en cuotas. Por eso trabajando como conductora para poder tener dinero extra y cancelar la deuda.

Según Fernando, ya identificaron al homicida y está prófugo: “Lo tenemos identificado y le pasamos la información a la policía. Mi prima era muy conocida. Compro un Fiat Cronos cero km, a pagar. Hacía trabajitos para pagarlo. Le pidieron el auto por esta aplicación porque la conocían y le hicieron la cama”.

En tal sentido, explicó: “Le robó el celular, no el auto, y la mató. Seguro le robó plata. Es un fisura. Son todos fisuras. La conocían, se ve que estaban pasados de droga y la mataron. El 9 de septiembre cumplía 25 años. Fue entre la 1 y las dos de la mañana”. Ante esta situación, el fiscal Carlos Arribas, de la UFI de homicidios, ya ordenó medidas en el marco de la causa.