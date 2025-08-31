La mayoría de los gremios acordó aumentos salariales por debajo de la inflación en septiembre

Otros convenios contemplan subas de entre 1% y 3%, con distintos montos adicionales no remunerativos. El listado incluye televisión, carne, comercio, metalúrgicos, ferroviarios, playeros, seguros, vigilancia, sanidad, farmacia, camioneros, alimentación, mecánicos, hoteleros y gastronómicos, plásticos, entidades deportivas, carga y descarga, mineros, pasteleros, petroleros, encargados de edificios, rurales y colectiveros, entre otros.

En todos los casos, las subas quedaron por debajo o apenas en línea con el último dato de inflación, lo que prolonga el rezago del poder adquisitivo y condiciona la recuperación del consumo y de la actividad económica.

Construcción: los trabajadores perciben un aumento del 1,1% sobre los básicos de julio, en el marco del acuerdo firmado entre UOCRA y las cámaras empresarias.

Empleadas domésticas: reciben un 1% de aumento más la última cuota de un bono no remunerativo de entre $4.000 y $9.500, según las horas trabajadas.

Estatales bonaerenses: incremento del 2,5% sobre los haberes de julio y una suba adicional del 7,5% en viáticos.

Estatales de la Ciudad de Buenos Aires: suba del 3% sobre sueldos de junio, más un aumento del 3% en adicionales y suplementos, y un extra de $30.000 por presentismo.

Estatales nacionales: aumento del 1,3%.

Televisión (SATSAID): mejora del 1,9% sobre todos los conceptos remunerativos y no remunerativos.

Trabajadores de la carne: incremento del 1,9%, más una suma fija de $20.000 en septiembre y octubre.

Comercio (rama general, call centers y turismo): aumento del 1% y una suma no remunerativa de $40.000, que se repetirá hasta diciembre.

Bancarios: sueldo inicial en $1.895.421,83, ajustado automáticamente por inflación. El incremento impacta en adicionales remunerativos y no remunerativos.

Metalúrgicos: aumento del 1% correspondiente a agosto, más $25.000 no remunerativos. En septiembre se agrega una suba del 3,14% en la base de cálculo.

Ferroviarios (La Fraternidad): perciben retroactivos y bonos de $40.000 y $25.000 en septiembre.

Playeros (estaciones de servicio): salario básico en $1.025.576,30 para un operador de playa. Modalidad jornalizada: $47.586,74 por día; valor hora: $5.948,34.

Seguros: subas de entre 2,4% y 2,5%, según rama de actividad.

Vigiladores privados: incremento del 0,9%, con un básico de $808.600 y adicionales que elevan el salario bruto a $1.411.000. Se suma un extra remunerativo de $26.280.

Sanidad (FATSA): aumento del 1,9% sobre básicos, más una suma fija no remunerativa de $60.000.

Farmacéuticos (FATFA): básicos desde $1.009.848 (cadetes) hasta $1.531.966 (farmacéuticos), más sumas no remunerativas de entre $43.675 y $66.256.

Camioneros: suba del 1% y una suma no remunerativa de $45.000. Hugo Moyano reclamó una revisión inmediata por la inflación.

Alimentación (STIA): aumentos remunerativos de entre $5.586 y $8.366 según categoría, más incorporación de un bono de $25.000 a los básicos.

Mecánicos (SMATA): cobran una asignación no remunerativa por eficiencia y productividad equivalente al 5,92% del básico de cada categoría.

Hoteleros y gastronómicos (UTHGRA): tercera cuota de la paritaria, con sumas no remunerativas de entre $22.000 y $60.000, según categoría.

Plásticos (UOYEP): aumento en el valor hora y suma fija no remunerativa de $45.000.

Entidades deportivas (UTEDYC): incrementos de entre 2% y 2,5%, según rama (AFA, gimnasios y mutuales).

Carga y descarga: aumento del 1% más una suma no remunerativa.

Mineros (AOMA): acuerdo en rama abrasivos con aumento del 3% en básicos.

Pasteleros: subas diferenciadas: 1% + extra en comida rápida y pastelería; 3% en pizzerías; 3,02% en alfajores; y 3% en heladerías.

Petroleros: aumento del 3%, primera cuota del incremento anual pactado.

Encargados de edificios: subas sobre básicos de julio más una suma fija remunerativa de $50.000. Sueldos entre $843.164 y $991.055, según categoría y vivienda.

Rurales: aumento del 1,5% más un bono de $20.000. Los capataces y encargados superan el millón de pesos en salario mensual.