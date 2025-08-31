31 de agosto de 2025 Inicio
La mayoría de los gremios acordó aumentos salariales por debajo de la inflación en septiembre

Sólo algunos sectores con cláusulas de actualización automática, como bancarios, petroleros y sanidad, lograron subas que acompañan más de cerca la evolución de precios.

En septiembre, la mayoría de los trabajadores registrados recibirá aumentos salariales que en su mayoría no alcanzan a cubrir el aumento de la inflación, que en julio fue del 1,9% mensual.

Septiembre trae nuevos aumentos.
En septiembre sube todo: aumentos en gas, alquileres, transporte, combustible, colegios y prepagas

Los sectores con mayor protección frente al costo de vida son los que cuentan con mecanismos de actualización automática, como los bancarios, o bien lograron acuerdos puntuales, como petroleros, seguros y sanidad.

En cambio, los gremios con mayor número de afiliados, entre ellos Camioneros y Comercio, cerraron incrementos en torno al 1%, en algunos casos sumando sumas fijas no remunerativas para compensar el retraso y destrabar la homologación de los convenios.

En paralelo, los ingresos muestran una caída real desde la asunción de Javier Milei: en el sector privado registrado acumulan una pérdida del 0,6%, mientras que en el sector público el retroceso alcanza el 14,3% respecto de noviembre de 2023.

Según un relevamiento, más de veinte gremios firmaron actualizaciones salariales para septiembre. Entre ellos, construcción (+1,1%), trabajadoras de casas particulares (+1% más bono por horas trabajadas), estatales bonaerenses (+2,5% y mejora en viáticos), porteños (+3%) y nacionales (+1,3%).

Otros convenios contemplan subas de entre 1% y 3%, con distintos montos adicionales no remunerativos. El listado incluye televisión, carne, comercio, metalúrgicos, ferroviarios, playeros, seguros, vigilancia, sanidad, farmacia, camioneros, alimentación, mecánicos, hoteleros y gastronómicos, plásticos, entidades deportivas, carga y descarga, mineros, pasteleros, petroleros, encargados de edificios, rurales y colectiveros, entre otros.

En todos los casos, las subas quedaron por debajo o apenas en línea con el último dato de inflación, lo que prolonga el rezago del poder adquisitivo y condiciona la recuperación del consumo y de la actividad económica.

Aumentos de septiembre, sector por sector

  • Construcción: los trabajadores perciben un aumento del 1,1% sobre los básicos de julio, en el marco del acuerdo firmado entre UOCRA y las cámaras empresarias.

  • Empleadas domésticas: reciben un 1% de aumento más la última cuota de un bono no remunerativo de entre $4.000 y $9.500, según las horas trabajadas.

  • Estatales bonaerenses: incremento del 2,5% sobre los haberes de julio y una suba adicional del 7,5% en viáticos.

  • Estatales de la Ciudad de Buenos Aires: suba del 3% sobre sueldos de junio, más un aumento del 3% en adicionales y suplementos, y un extra de $30.000 por presentismo.

  • Estatales nacionales: aumento del 1,3%.

  • Televisión (SATSAID): mejora del 1,9% sobre todos los conceptos remunerativos y no remunerativos.

  • Trabajadores de la carne: incremento del 1,9%, más una suma fija de $20.000 en septiembre y octubre.

  • Comercio (rama general, call centers y turismo): aumento del 1% y una suma no remunerativa de $40.000, que se repetirá hasta diciembre.

  • Bancarios: sueldo inicial en $1.895.421,83, ajustado automáticamente por inflación. El incremento impacta en adicionales remunerativos y no remunerativos.

  • Metalúrgicos: aumento del 1% correspondiente a agosto, más $25.000 no remunerativos. En septiembre se agrega una suba del 3,14% en la base de cálculo.

  • Ferroviarios (La Fraternidad): perciben retroactivos y bonos de $40.000 y $25.000 en septiembre.

  • Playeros (estaciones de servicio): salario básico en $1.025.576,30 para un operador de playa. Modalidad jornalizada: $47.586,74 por día; valor hora: $5.948,34.

  • Seguros: subas de entre 2,4% y 2,5%, según rama de actividad.

  • Vigiladores privados: incremento del 0,9%, con un básico de $808.600 y adicionales que elevan el salario bruto a $1.411.000. Se suma un extra remunerativo de $26.280.

  • Sanidad (FATSA): aumento del 1,9% sobre básicos, más una suma fija no remunerativa de $60.000.

  • Farmacéuticos (FATFA): básicos desde $1.009.848 (cadetes) hasta $1.531.966 (farmacéuticos), más sumas no remunerativas de entre $43.675 y $66.256.

  • Camioneros: suba del 1% y una suma no remunerativa de $45.000. Hugo Moyano reclamó una revisión inmediata por la inflación.

  • Alimentación (STIA): aumentos remunerativos de entre $5.586 y $8.366 según categoría, más incorporación de un bono de $25.000 a los básicos.

  • Mecánicos (SMATA): cobran una asignación no remunerativa por eficiencia y productividad equivalente al 5,92% del básico de cada categoría.

  • Hoteleros y gastronómicos (UTHGRA): tercera cuota de la paritaria, con sumas no remunerativas de entre $22.000 y $60.000, según categoría.

  • Plásticos (UOYEP): aumento en el valor hora y suma fija no remunerativa de $45.000.

  • Entidades deportivas (UTEDYC): incrementos de entre 2% y 2,5%, según rama (AFA, gimnasios y mutuales).

  • Carga y descarga: aumento del 1% más una suma no remunerativa.

  • Mineros (AOMA): acuerdo en rama abrasivos con aumento del 3% en básicos.

  • Pasteleros: subas diferenciadas: 1% + extra en comida rápida y pastelería; 3% en pizzerías; 3,02% en alfajores; y 3% en heladerías.

  • Petroleros: aumento del 3%, primera cuota del incremento anual pactado.

  • Encargados de edificios: subas sobre básicos de julio más una suma fija remunerativa de $50.000. Sueldos entre $843.164 y $991.055, según categoría y vivienda.

  • Rurales: aumento del 1,5% más un bono de $20.000. Los capataces y encargados superan el millón de pesos en salario mensual.

  • Colectiveros (UTA): acuerdo escalonado; en septiembre, el salario total (incluidos viáticos) asciende a $1.600.000 para choferes de corta y media distancia del AMBA.

